Новости COVID-19 на 7 октября: заболели 11 115 россиян за сутки

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За последние сутки в России выявлено 11 115 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3019 (27,2%).

Нарастающим итогом выявлено 1 248 619 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чеченская Республика 0,2%2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика 0,3%3. Республика Татарстан 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6699 человек:

Москва – 1262

Ростовская область – 242

Санкт-Петербург – 228

Московская область – 209



Нижегородская область – 188Ставропольский край – 164Республика Крым – 163Оренбургская область – 157Саратовская область – 157Иркутская область – 142Воронежская область – 131Свердловская область – 120Мурманская область – 116Алтайский край – 111Республика Калмыкия – 110Волгоградская область – 110Самарская область – 107Кемеровская область – 103Республика Коми – 100Ярославская область – 98Омская область – 94Курганская область – 93Республика Дагестан – 92Пензенская область – 88Красноярский край – 82Республика Ингушетия – 74Орловская область – 73Томская область – 72Республика Бурятия – 70Белгородская область – 66Ханты-Мансийский автономный округ – 63Новосибирская область – 63Сахалинская область – 63Республика Хакасия – 62Приморский край – 61Удмуртская Республика – 59Республика Алтай – 59Хабаровский край – 57Ивановская область – 54Брянская область – 53Пермский край – 53Республика Саха (Якутия) – 50Архангельская область – 49Забайкальский край – 48Ульяновская область – 47Челябинская область – 47Республика Мордовия – 46Краснодарский край – 43Калужская область – 41Калининградская область – 40Амурская область – 40Тульская область – 39Кировская область – 39Смоленская область – 37Костромская область – 34Курская область – 33Республика Карелия – 33Новгородская область – 33Республика Марий Эл – 33Магаданская область – 32Тюменская область – 31Ленинградская область – 28Псковская область – 28Вологодская область – 26Севастополь – 26Ямало-Ненецкий автономный округ – 26Астраханская область – 25Республика Чувашия – 25Рязанская область – 23Республика Адыгея – 23Владимирская область – 22Тамбовская область – 22Липецкая область – 21Тверская область – 21Еврейская автономная область – 21Республика Татарстан – 20Карачаево-Черкесская Республика – 19Кабардино-Балкарская Республика – 17Республика Тыва – 11Чеченская Республика – 10Республика Башкортостан – 9Камчатский край – 9Республика Северная Осетия – Алания – 3

За весь период выписано по выздоровлению 995 275 человек.

За сутки подтверждено 202 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 41

Санкт-Петербург – 30

Московская область – 8

Ростовская область – 8

Алтайский край – 8

Республика Дагестан – 7

Республика Коми – 5



Республика Крым – 5Свердловская область – 5Кемеровская область – 5Тверская область – 4Краснодарский край – 4Республика Татарстан – 4Пермский край – 4Нижегородская область – 4Омская область – 4Республика Саха (Якутия) – 4Ивановская областьТульская область – 3Ставропольский край – 3Красноярский край – 3Новосибирская область – 3Владимирская область – 2Калининградская область – 2Астраханская область – 2Брянская область – 2Волгоградская область – 2Республика Чувашия – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Иркутская область – 2Республика Бурятия – 2Амурская область – 2Хабаровский край – 2Воронежская область – 1Липецкая область – 1Смоленская область – 1Архангельская область – 1Вологодская область – 1Республика Адыгея – 1Севастополь – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1Республика Марий Эл – 1Кировская область – 1Саратовская область – 1Тюменская область – 1Ямало-Ненецкий автономный округ – 1Челябинская область – 1Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 21 865 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 48,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 237 тыс. 371 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф