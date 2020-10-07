Новости COVID-19 на 7 октября: заболели 11 115 россиян за сутки

За последние сутки в России выявлено 11 115 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3019 (27,2%).
Нарастающим итогом выявлено 1 248 619 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика 0,3%
3. Республика Татарстан 0,4%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6699 человек:
Москва – 1262
Ростовская область – 242
Санкт-Петербург – 228
Московская область – 209
Ставропольский край – 164
Республика Крым – 163
Оренбургская область – 157
Саратовская область – 157
Иркутская область – 142
Воронежская область – 131
Свердловская область – 120
Алтайский край – 111
Республика Калмыкия – 110
Волгоградская область – 110
Самарская область – 107
Кемеровская область – 103
Республика Коми – 100
Ярославская область – 98
Курганская область – 93
Республика Дагестан – 92
Пензенская область – 88
Красноярский край – 82
Республика Ингушетия – 74
Орловская область – 73
Томская область – 72
Белгородская область – 66
Ханты-Мансийский автономный округ – 63
Новосибирская область – 63
Сахалинская область – 63
Республика Хакасия – 62
Приморский край – 61
Удмуртская Республика – 59
Хабаровский край – 57
Ивановская область – 54
Брянская область – 53
Пермский край – 53
Республика Саха (Якутия) – 50
Архангельская область – 49
Забайкальский край – 48
Челябинская область – 47
Республика Мордовия – 46
Краснодарский край – 43
Калужская область – 41
Калининградская область – 40
Амурская область – 40
Тульская область – 39
Смоленская область – 37
Костромская область – 34
Курская область – 33
Республика Карелия – 33
Новгородская область – 33
Республика Марий Эл – 33
Магаданская область – 32
Ленинградская область – 28
Псковская область – 28
Вологодская область – 26
Севастополь – 26
Ямало-Ненецкий автономный округ – 26
Астраханская область – 25
Республика Чувашия – 25
Республика Адыгея – 23
Владимирская область – 22
Тамбовская область – 22
Липецкая область – 21
Тверская область – 21
Еврейская автономная область – 21
Республика Татарстан – 20
Кабардино-Балкарская Республика – 17
Республика Тыва – 11
Чеченская Республика – 10
Республика Башкортостан – 9
Камчатский край – 9
Республика Северная Осетия – Алания – 3
За весь период выписано по выздоровлению 995 275 человек.
За сутки подтверждено 202 летальных случая с коронавирусом:
Москва – 41
Санкт-Петербург – 30
Московская область – 8
Ростовская область – 8
Алтайский край – 8
Республика Дагестан – 7
Республика Коми – 5
Свердловская область – 5
Кемеровская область – 5
Тверская область – 4
Краснодарский край – 4
Республика Татарстан – 4
Пермский край – 4
Нижегородская область – 4
Республика Саха (Якутия) – 4
Ивановская область
Тульская область – 3
Ставропольский край – 3
Красноярский край – 3
Новосибирская область – 3
Владимирская область – 2
Астраханская область – 2
Брянская область – 2
Волгоградская область – 2
Республика Чувашия – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Иркутская область – 2
Республика Бурятия – 2
Хабаровский край – 2
Воронежская область – 1
Липецкая область – 1
Смоленская область – 1
Архангельская область – 1
Вологодская область – 1
Республика Адыгея – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Республика Марий Эл – 1
Кировская область – 1
Саратовская область – 1
Тюменская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Челябинская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 21 865 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 48,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 237 тыс. 371 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф