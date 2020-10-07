Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию: Владимир Путин о себе в свой день рождения 7 октября 2020

Путин посетовал, что работа президентом накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе друзьями. "Конечно, есть ограничения", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива. "Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет", - шутливо добавил он.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину", посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года

Глава государства при этом добавил, что работа президентом накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе друзьями.

Президент России Владимир Путин рассказал, что за годы во главе государства иногда чувствовал, что превращается из человека в функцию, но сохранил человеческие черты характера.

"Мои друзья, которых я знаю еще < ...> с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны", - сказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", финальная серия которого публикуется в день рождения главы государства - 7 октября.

"И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию", - отметил Путин. По его словам, ему "все-таки удается сохранить такие человеческие качества".

Путин посетовал, что работа президентом накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе друзьями. "Конечно, есть ограничения", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива. "Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет", - шутливо добавил он.

При этом президент отметил, что, несмотря на ограничения, его работа дает существенную отдачу в моральном плане. "Есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация - это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно", - заключил он.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину", посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект. Сегодняшняя серия - заключительная.



Источник: ТАСС