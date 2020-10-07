Когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи

На 2 октября в Бердске зафиксировано рекордное количество новых заражены - сразу 12 новых случаев. Вторая волна пандемии накрыла Бердск, заявила главврач. Не связано ли это с началом учебного года?

Школы Бердска могут закрыть из-за второй волны пандемии коронавируса

Сколько детей должны заболеть коронавирусом, чтобы школы закрыли на карантин в Бердске и перевели на дистанционную форму обучения? Ответ на этот вопрос искал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, на 7 октября в Бердске заражено 36 детей, 4 ребенка увезли в госпитали Новосибирска. Всего 5 классов на карантине в 2 школах города. А зараженная COVID-19 завуч Светлана Качесова умоляет закрыть на карантин Экономический лицей Бердска. Какова сейчас обстановка и прогнозы дальнейших событий?

Анализ сводок

По данным оперативного штаба Бердска на 29 сентября в школах города было выявлено 7 заболевших учеников и 2 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID-19 - 11 классов в 5 школах, 1 группа в детском саду.

На 1 октября в школах города Бердска было 6 заболевших учеников и 2 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 10 классов в 5 школах. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

На 6 октября в школах города Бердска было выявлено 5 заболевших учеников и 4 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 9 классов в 5 школах. 1 группа детского сада.

В общей статистике по городу: на 29 сентября было выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. На 2 октября сразу 12 новых пациентов выявлено. Можно увидеть явную тенденцию прироста новых зараженных.

Ответы управления образования

Как много классов закрыты на карантин в Бердске? Сколько детей должны заболеть коронавирусом, чтобы школу закрыли на и перевели на дистанционную форму обучения? На эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" ответила начальник управления образования Жанна Тузова и и.о. директора управления образования Бердска Михаил Каркавин.

В каком случае школу могут закрыть на карантин и перевести всех на дистанционное обучение? На этот вопрос ответила Жанна Леонидовна.

- В случае превышение порога заболеваемости более 20 процентов обучающихся. Как правило, на практике приостанавливается образовательная деятельность на 2 недели отдельного класса или группы и переводится на дистанционное обучение, - рассказала Тузова.

Михаил Викторович напомнил, что в Бердске всего 14 школ, в них учатся 13842 школьника 522 классах.

Порог заболеваемости более 20 процентов обучающихся - это сколько школьников должны заболеть для закрытия школ?

- От общего количества школьников - 20% составляет 2768 человек, - ответил Каркавин 7 октября.

То есть по этим данным 2768 учеников должны сначала заразиться коронавирусом, чтобы все школы закрыли на карантин в Бердске.

- Каковы ваши прогнозы - какой процент вероятности, что колы придется перевести на дистанционное обучение?

- Деятельность управления образования и молодежной политики Бердска регулируется нормативными документами в сфере образования. В случае необходимости обучения школьников с применением дистанционных образовательных технологий будут приняты соответствующие нормативные документы региональными органами власти, - ответил Михаил Викторович.

Врачи и эпидемиологи

Также были заданы вопросы главному врачу ЦГБ Бердска о том, в какой форме болеют дети, есть ли такая вероятность, что от школьников пойдет вспышка пандемии. Напомним, переполнен ковидный госпиталь 90 зараженными в Бердске. Вторая волна пришла, заявила главврач Дробинская.

Многие вопросы были заданы и главврачу, но Алла Николаевна отметила, что может предоставить только статистические данные о зараженных, которые указаны выше. И перенаправила в управление Роспотребнадзора Новосибирской области.

- Мы с образовательными учреждениями поработали, но основные вопросы - закроют или нет - это в компетенции Роспотребнадзора, - сказала Алла Николаевна 6 октября.

В Роспотребнадзор региона отправлена запрос с вопросами:

1. По прогнозам специалистов Роспотребнадзора количество зараженных снизится или будет увеличиваться?

2. Круг зараженных будет увеличиваться, пока не переболеют все?

3. Как болеют зараженные дети? Какие симптомы у них болезни?

4. Как часто от детей заражаются их взрослые родные - всегда или редко? Укажите процентное соотношение.

5. В каком случае школу полностью могут закрыть на карантин и перевести детей на дистанционное обучение?

6. Может ли такое случиться, что вообще все школы в Бердске закроют для прекращения развития пандемии и переведут на дистанционное обучение?



7. Насколько сильно развивается вторая волна пандемии коронавируса? Каков прирост по численности новых зараженных в Бердске за сентябрь? Назовите цифры8. Можно ли вторую волну пандемии связать с началом учебного года и очной формой обучения - распространением вируса через школьников?9. Можно ли вторую волну пандемии связать с началом осени - сезона распространения вирусных инфекций?10. Как ОРВИ влияют на распространение коронавируса?

Как только будет дан ответ, мы опубликуем продолжение.