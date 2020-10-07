07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи

17:55 07.10.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
1

На 2 октября в Бердске зафиксировано рекордное количество новых заражены - сразу 12 новых случаев. Вторая волна пандемии накрыла Бердск, заявила главврач. Не связано ли это с началом учебного года?

% name% title
Школы Бердска могут закрыть из-за второй волны пандемии коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачиЭтой маске уже лет десять: 20% жителей Новосибирска и Бердска переболели COVID-19, заявила главный эпидемиолог Новосибирской областиЕщё 38 новостей

Сколько детей должны заболеть коронавирусом, чтобы школы закрыли на карантин в Бердске и перевели на дистанционную форму обучения? Ответ на этот вопрос искал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, на 7 октября в Бердске заражено 36 детей, 4 ребенка увезли в госпитали Новосибирска. Всего 5 классов на карантине в 2 школах города. А зараженная COVID-19 завуч Светлана Качесова умоляет закрыть на карантин Экономический лицей Бердска. Какова сейчас обстановка и прогнозы дальнейших событий?

Анализ сводок

По данным оперативного штаба Бердска на 29 сентября в школах города было выявлено 7 заболевших учеников и 2 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID-19 - 11 классов в 5 школах, 1 группа в детском саду.

На 1 октября в школах города Бердска было 6 заболевших учеников и 2 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 10 классов в 5 школах. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

На 6 октября в школах города Бердска было выявлено 5 заболевших учеников и 4 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 9 классов в 5 школах. 1 группа детского сада.

В общей статистике по городу: на 29 сентября было выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. На 2 октября сразу 12 новых пациентов выявлено. Можно увидеть явную тенденцию прироста новых зараженных.

Ответы управления образования

Как много классов закрыты на карантин в Бердске? Сколько детей должны заболеть коронавирусом, чтобы школу закрыли на и перевели на дистанционную форму обучения? На эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" ответила начальник управления образования Жанна Тузова и и.о. директора управления образования Бердска Михаил Каркавин.

В каком случае школу могут закрыть на карантин и перевести всех на дистанционное обучение? На этот вопрос ответила Жанна Леонидовна.

- В случае превышение порога заболеваемости более 20 процентов обучающихся. Как правило, на практике приостанавливается образовательная деятельность на 2 недели отдельного класса или группы и переводится на дистанционное обучение, - рассказала Тузова.

Михаил Викторович напомнил, что в Бердске всего 14 школ, в них учатся 13842 школьника 522 классах.

Порог заболеваемости более 20 процентов обучающихся - это сколько школьников должны заболеть для закрытия школ?

- От общего количества школьников - 20% составляет 2768 человек, - ответил Каркавин 7 октября.

То есть по этим данным 2768 учеников должны сначала заразиться коронавирусом, чтобы все школы закрыли на карантин в Бердске.

- Каковы ваши прогнозы - какой процент вероятности, что колы придется перевести на дистанционное обучение?

- Деятельность управления образования и молодежной политики Бердска регулируется нормативными документами в сфере образования. В случае необходимости обучения школьников с применением дистанционных образовательных технологий будут приняты соответствующие нормативные документы региональными органами власти, - ответил Михаил Викторович.

Врачи и эпидемиологи

Также были заданы вопросы главному врачу ЦГБ Бердска о том, в какой форме болеют дети, есть ли такая вероятность, что от школьников пойдет вспышка пандемии. Напомним, переполнен ковидный госпиталь 90 зараженными в Бердске. Вторая волна пришла, заявила главврач Дробинская.

Многие вопросы были заданы и главврачу, но Алла Николаевна отметила, что может предоставить только статистические данные о зараженных, которые указаны выше. И перенаправила в управление Роспотребнадзора Новосибирской области.

- Мы с образовательными учреждениями поработали, но основные вопросы - закроют или нет - это в компетенции Роспотребнадзора, - сказала Алла Николаевна 6 октября.

В Роспотребнадзор региона отправлена запрос с вопросами:

1. По прогнозам специалистов Роспотребнадзора количество зараженных снизится или будет увеличиваться?
2. Круг зараженных будет увеличиваться, пока не переболеют все?
3. Как болеют зараженные дети? Какие симптомы у них болезни?
4. Как часто от детей заражаются их взрослые родные - всегда или редко? Укажите процентное соотношение.
5. В каком случае школу полностью могут закрыть на карантин и перевести детей на дистанционное обучение?
6. Может ли такое случиться, что вообще все школы в Бердске закроют для прекращения развития пандемии и переведут на дистанционное обучение?

7. Насколько сильно развивается вторая волна пандемии коронавируса? Каков прирост по численности новых зараженных в Бердске за сентябрь? Назовите цифры
8. Можно ли вторую волну пандемии связать с началом учебного года и очной формой обучения - распространением вируса через школьников?
9. Можно ли вторую волну пандемии связать с началом осени - сезона распространения вирусных инфекций?
10. Как ОРВИ влияют на распространение коронавируса?

Как только будет дан ответ, мы опубликуем продолжение.

анализ дистанционка закрытие школ зараженные школьники карантин школы Алла Дробинская Михаил Каркавин Жанна Тузова «Управление образования и молодежной политики» Бердская ЦГБ Управление Роспотребнадзора Новосибирской области
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда закроют школы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске
19:13 07-10-2020
Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске
Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню
18:57 07-10-2020
Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню
Видео испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" опубликовало Минобороны
18:43 07-10-2020
Видео испытания гиперзвуковой ракеты
Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео
18:21 07-10-2020
Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео
Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы
18:08 07-10-2020
Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы
Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?
18:00 07-10-2020
Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?
БердскКогда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи
17:55 07-10-2020
Когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи
Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным
17:53 07-10-2020
Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным
Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа
17:50 07-10-2020
Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа
Этой маске уже лет десять: 20% жителей Новосибирска и Бердска переболели COVID-19, заявила главный эпидемиолог Новосибирской области 1
17:47 07-10-2020
Этой маске уже лет десять: 20% жителей Новосибирска и Бердска переболели COVID-19, заявила главный эпидемиолог Новосибирской области