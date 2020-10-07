Какими должны быть СМИ в России, рассказал Путин

-Они влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, власть, что в современном мире особенно актуально и важно,- пояснил президент.

Путин: СМИ должны быть ответственными, а не молоть все, что вздумается

Президент подчеркнул, что со стороны государства контроль над информационной повесткой невозможен, поскольку появилось большое число медиаресурсов в интернете.

Средства массовой информации обладают большим влиянием и поэтому должны быть ответственными. В противном случае они превращаются в "банду", которая обслуживает частные интересы, заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства согласился с мнением о том, что СМИ являются "четвертой властью" в обществе. "Они влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, власть, что в современном мире особенно актуально и важно", - считает он.

При этом роль СМИ "не в том, чтобы молоть все, что вздумается", отметил глава государства. "Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов", - заявил он. Путин указал, что "таких случаев немало, когда от этой власти откупаются, реально платят деньги, чтобы их не трогали". "И эта ваша власть с удовольствием это "хавает" и не трогает того, кто платит", - сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что со стороны государства контроль над информационной повесткой невозможен, поскольку появилось большое число медиаресурсов в интернете.

"Вот попробуйте там на интернет повлиять", - предложил президент. "Это те же средства массовой информации, просто носитель другой", - пояснил он. Традиционные же СМИ утрачивают свое влияние. Молодые люди "вообще не смотрят телевизор и сидят только в интернете", который и является для них основным источником информации, сказал президент.