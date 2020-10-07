Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?

У работодателей нет правовых оснований требовать от сотрудника как справки об отсутствии коронавирусной инфекции, так и прохождения теста.

У работодателей нет правовых оснований требовать от сотрудника как справки об отсутствии коронавирусной инфекции, так и прохождения теста

Распространение коронавирусной инфекции заставляет перестраховываться — справки об отсутствии COVID-19 начинают требовать в некоторых офисах, общежитиях, гостиницах, учебных заведениях. Насколько обоснованы такие условия, разбиралась «Парламентская газета».

Хочешь на работу? Сдай тест

У работодателей нет правовых оснований требовать от сотрудника как справки об отсутствии коронавирусной инфекции, так и прохождения теста, говорится в ответе Минтруда на обращение председателя главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в 5 октября в Telegram-канале депутата.



«В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции», — указано в письме.

В то же время в документе уточняется, что «в целях определения пригодности работника к выполнению поручаемой работы» начальники обязаны иметь данные о состоянии здоровья сотрудников, занятых в том числе «на тяжёлых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, работах, связанных с движением транспорта, в организациях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружениях».

Грызть гранит науки без «антиковидной» справки не получится?

Ранее Николай Николаев направил обращение в Минпросвещения с просьбой уточнить, должны ли тесты на коронавирус сдать учителя в школах. Обязательная сдача тестов на COVID-19 и антитела для педагогов и других сотрудников образовательных организаций не предусмотрена, ответили в ведомстве, рассказал депутат в Telegram-канале 28 сентября. Не требуют в школе подобных справок и от учеников. Аналогичные правила действуют в вузах. «Сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется», — рассказали ТАСС 27 августа в пресс-службе Минобрнауки.

В то же время отдельные вузы уже были уличены в самодеятельности. В Санкт-Петербурге прокуратуре пришлось разбираться с отказом одной из академий пускать студентов без «антиковидной» справки в общежитие. Сделать это руководство организации пыталось на основании Положения, утверждённого администрацией самого общежития, согласно которому в случае, если студент не появлялся в здании более суток, вернуться в корпус можно только при наличии медзаключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний (теста на коронавирус). Прокуратура опротестовала это ноу-хау, указав на то, что таких норм в жилищном законодательстве нет. В адрес руководства вуза внесли представление.

Туризм и коронавирус — что нужно знать

Справки об отсутствии коронавируса не могут требовать гостиницы. 14 июля Минздрав выпустил приказ, согласно которому от этой обязанности освободили и санатории. Не нужен этот документ и при поездках по России. Другое дело — путешествия за рубеж. В этом случае, согласно распоряжению главного государственного санитарного врача (вступило в силу 24 сентября) придётся не только сдать тест, но и самоизолироваться дома или по месту пребывания до получения его результатов.

Алгоритм выглядит следующим образом: до регистрации на обратный рейс интуристам необходимо заполнить анкету на портале госуслуг. В самолёте им выдадут ещё один опросник — эти ответы нужно передать сотрудникам Роспотребнадзора в аэропорту. Тест на коронавирус можно пройти в том числе в аэропорту, а после, в течении трёх дней, загрузить результаты анализов на сайт госуслуг. Если не сделать это вовремя, дело закончится штрафом — от 15 тысяч до 40 рублей. Прецеденты взысканий уже были: в Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного жителя за такую медлительность на 15 тысяч рублей.

В поликлинику без справки пустят, с больницами сложнее

Справок об отсутствии COVID не должны требовать врачи в поликлиниках, а вот при плановой госпитализации прохождение теста обязательно - это предписывает приказ Минздрава №513Н, изданный ещё в мае. Сдать тест пациенту необходимо не ранее чем за семь дней до поступления в стационар. При этом анализ будет бесплатным — за счёт средств ОМС.

Ещё один приказ ведомства, действующий с 28 сентября, уточняет, что пациентов с тяжёлым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Больные с отрицательными результатами будут размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади помещений. В случае выявления коронавируса, пациент переводится в медорганизацию, работающую с инфицированными.

Избирательность при требовании справок об отсутствии коронавируса вполне объяснима, пояснил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. «Отрицательные результаты тестов не гарантируют, что человек не заболеет через несколько дней после их получения. Нельзя же всех работников, школьников, студентов тестировать каждый день или через день, это немного абсурдно», — сказал сенатор.

Источник: pnp.ru