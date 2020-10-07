Оппозиционер Сергей Бойко идет на выборы мэра Новосибирска

Сергей Бойко готов снова участвовать в выборах мэра Новосибирска

Депутат горсовета Новосибирска, руководитель штаба Навального в регионе Сергей Бойко заявил, что готов участвовать в выборах мэра в том случае, если действующий глава города Анатолий Локоть покинет свой пост.

«Комментировать, что именно собирается делать Локоть, я не возьмусь», — сказал Бойко в эфире программы «Огонек Тайги», отвечая на вопрос о возможном уходе мэра в отставку.

«А что касается мэрской кампании — я из нее и не выходил. Я занимаюсь городскими вопросами, я вижу пути их решения, я понимаю, как в мэрии это должно работать и как сегодня работает. А сейчас депутатская деятельность для меня еще больше открывает всю ту глубину преобразований, которые необходимы нашему муниципалитету для того, чтобы хоть немножко город начал нравится своим жителям. Поэтому мне не придется перестраиваться в режим мэрской кампании, я 1,5 года уже из нее не выхожу», — заявил Сергей Бойко.

Ранее в новосибирских СМИ высказывались предположения, что глава города хотел бы в 2021 году покинуть пост и вернуться в Госдуму. Сам он эту тему не комментировал.

Анатолий Локоть, первый секретарь обкома КПРФ, дважды избирался мэром Новосибирска — в 2014 и 2019 годах. Во второй раз его основным соперником был Бойко, он занял второе место с 18,56% против 50,25% у коммуниста.

В 2020 году оппозиционер выиграл выборы в горсовет, как и еще три представителя коалиции независимых кандидатов.

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Источник: tayga.info