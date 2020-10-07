Спасти цыпленка: Заработанными на квиллинге деньгами оплатит содержание курицы с сыном 11-летний Влад Владыко из Бердска

Мальчик делает поделки из бумаги и продает их. Сколько получает — коммерческая тайна. Большая часть средств уходит на благотворительность.

Влад Владыко создает удивительной красоты вещицы из скрученной в спиральки бумаги

Изготавливает всевозможные поделки из скрученных в спиральки полосок бумаги 11-летний Влад Владыко из Бердска. Любимое увлечение приносит шестикласснику лицея №6 не только удовольствие, но и доход, который он тратит на благотворительность и подарки для мамы и, конечно, себя.

Квиллингом, мастерством бумагокручения, Владислав занимается уже более трех лет.

-Первый раз попробовал осенью 2016 года. На Дне города художественная школа «Весна» проводила мастер-классы. Я попробовал все. Квиллинг зацепил больше всего, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Влад Владыко.

Первым его изделием стала самостоятельно сделанная открытка на день рождения мамы. Она хранится у нее до сих пор. Конечно, это не пик аккуратности, критикует свою первую работу Влад.

Мастерство квиллинга Влад несколько лет постигал в «Весне», но из-за пандемии занятия приостановились, о чем мальчик очень сожалеет.

Персонажи рождаются в голове

Школьник знакомит со своими работами. Множество поделок: шкатулки, пасхальные яйца, игрушки из компьютерной игры, различные фигурки на палочке и много всего другого.

Вот, например «Океан» - одна из последних. Просто чудо, как из бумаги можно сделать объемные фигурки рыбок, осьминогов и других обитателей морских глубин.

Автор видео Галина Панчева



На изготовление работ уходит разное время. На экзаменационную, картину с цветами, пришлось примерно шесть часов.

-В экзаменационной работе элементы простые. На персонажей компьютерных игр, хотя они и маленькие, уходит больше времени. Работа более тонкая. На каждого по шесть часов.

Автор видео Галина Панчева



Героев и персонажей для своих работ Влад берет из книг и из головы — придумает и создает.

-Цыпленка я сделал к настоящему событию. У меня настоящий цыпленок есть. Две поделки я создал к его вылуплению.

Автор видео Галина Панчева



Самая затратная по времени работа - «Океан». На нее у Влада ушло 10 часов. В вот персонажей на палочке он может создать буквально за 7 минут. Правда, на высыхание изделия уходит более получаса.

Теперь Влад трудится над новой открыткой. Как отмечает мальчик, это его первая, очень сложная работа.

-Все цветки в квиллинге делятся на ярусы, сколько этажей лепестков. Двухярусные — простые. А тут — два ряда больших, ряд маленьких и еще цветочек. Эту работу я оставлю себе — такая красота нужна самому.

Некоторые свои работы Влад выставляет на продажу в группе соцсети Вконтакте. У него есть отдельная копилка для благотворительных целей. Два года он помогал детям, а один раз серьезно заболевшей бердчанке-поэтессе — все свои заработанные деньги, около 6000 рублей, он передал ей на операцию.

Коммерческая тайна

Про то, сколько зарабатывает на своих поделках, Влад умалчивает, говорит, что коммерческая тайна. Немного проясняет картину его мама Анастасия Валентиновна. Рассказывает, что сын на собственные деньги купил самый большой конструктор «Лего». За это лето заработал около 10 тыс. рублей.

Не забывает Влад и о маме — постоянно делает ей подарочки. На день рождения подарил ее любимые духи. Ну, и, конечно, поделки, созданные своими руками.

Радует поделками и своих сестренок. Для них мастерит персонажей сказки про репку. осталось сделать совсем немного, крошечную кукольную посуду. И пособие для изучения английского языка.

Автор видео Галина Панчева



Влад с удовольствием делится своими навыками по квиллингу с другими. Несколько раз он проводил мастер-классы и для взрослых, и для детей.

Анастасия Валентиновна отметила, что занятия квиллингом сделали ее сына усидчивым. Поэтому она двумя руками «за» его увлечение. Влад помимо творчества дополнительно занимается физикой, английским и другими предметами — вся неделя занята. В школе он отличник, участвует в разных олимпиадах. Надо бы еще добавить спорт, отметила Анастасия.

Спасти цыпленка

Влад еще не решил для себя, какую профессию он выберет в будущем, возможно, станет орнитологом. Так как очень любит птиц. Даже завел у себя на даче цыпленка.

-У нас был петух и курица. Забрали у курицы два яйца и поместили их в инкубатор. Из одного вылупился цыпленок — птеша, сокращенное от птеродактель. Я смотрел, как он вылуплялся. Теперь он меня считает «мамой». Он уже стал большим. Немножко меньше мамы. Мама его прогоняет, не признает. Один раз мама собралась его клюнуть, он разозлился, отогнал ее и начал есть.

Цыпленка негде держать зимой, поэтому Влад принял решение поместить его на передержку, которую будет оплачивать из собственных заработанных средств.

-Цыпленка и маму цыпленка я хочу спасти. Оплачу содержание и их возьмут, продержат зиму. Очень хочу, чтобы они жили. Цыпленок-то родителя признал. Где такого найдешь.

Огромная ловушка для птиц

Большое впечатление на Влада произвело посещение орнитологической станции в Калининграде.

-Там тысячами отлавливают и кольцуют птиц. Потом их отпускают. Там ловушка огромная. Таких только две в мире. Попали. Посмотрел. Вообще приколько. Большая сеть 20 на 30 метров. Птицы залетают, она сужается, сужается. У птиц ума не хватает вылететь обратно. Сейчас там кольцуют 30-40 птиц каждые полчаса. Иначе они умрут от голода. А в рекордное время, при СССР, они кольцевали по 8000 птиц в полчаса. Птицы так верны. Рассказывали, что иногда им попадают птицы со шведскими кольцами — номера идут подряд.

Влад был поражен тому, что королек, такой малюсенький, имея один грамм жира, может пролететь 500 километров. Вот такое суперэкономичное топливо.