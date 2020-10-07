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Только следы нефтепродуктов, фенола и горючего нашли в месте скопления мертвых животных на Камчатке

17:32 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в рамках проводимых мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка и др.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует продолжающуюся проверку в Камчатском крае

Органами прокуратуры Камчатского края продолжается проверка по информации об ухудшении состояния окружающей среды в районе Халактырского пляжа, расположенного на тихоокеанском побережье Петропавловска – Камчатского.

Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза.

ЭКЦ краевого УМВД России также были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.

В ходе проверочных мероприятий, проводимых Камчатской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами, выполнены осмотры прибрежной территории, заборы проб воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты.

Такие отборы проб и образцов обеспечиваются на постоянной основе с целью отслеживания динамики состояния окружающей среды.

Результаты исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 05.10.2020 в районе Халактырского пляжа, загрязнения не установили.

Управлением Росприроднадзора края и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю» 06.10.2020 отобраны пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе (в г. Петропавловске-Камчатском), а также на полигонах. Результаты этих исследований контролируются.

Всего в рамках проводимых мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка и др.

Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы.

Так, с целью проверки поступающей информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов Козельского и Радыгинского полигонов прокуратурой проверены данные объекты.

Оценка их соответствия требованиям закона будет дана в комплексе с отобранными образцами исследований.

В составе межведомственной комиссии сотрудниками прокуратуры обеспечен облет на вертолете акватории водных объектов.

Мероприятия, направленные на установление причин загрязнения окружающей среды, продолжаются.

Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует ход проверочных мероприятий.

Источник: genproc.gov.ru

камчатка море отравление экологическая катастрофа
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