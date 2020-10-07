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Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа

17:50 07.10.2020 Фото: vgorodekirove.ru
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- В результате происшествия 28-летний мужчина, пассажир автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД.

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Авария произошла в 0 часов 25 минут в Яранском районе на 159 километре федеральной автодороги «Вятка»

7 октября, произошло серьезное ДТП, причиной которого стало неожиданное поведение дикого животного – лося. Он выбежал на трассу и попал под колеса автомобиля.

Авария произошла в 0 часов 25 минут в Яранском районе на 159 километре федеральной автодороги «Вятка». По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ – 2114 сбил выбежавшего на дорогу лося.
- В результате происшествия 28-летний мужчина, пассажир автомобиля, получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в ГИБДД.
Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.

Источник: vgorodekirove.ru

ДТП лось трасса
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