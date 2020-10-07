Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным

Пенсии работающим пенсионерам в России перестали индексировать в 2016 году. На такой шаг власти пошли для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подчеркнул, что в принятой поправке к конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы во вторник, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения", - сказал Миронов ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что в принятой поправке к конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. Лидер справороссов напомнил, что фракция традиционно выступает за индексацию пенсий всех пенсионеров и уже вносила в Думу соответствующие законопроекты. "Мне понравилась реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам", - отметил Миронов.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Источник: ТАСС