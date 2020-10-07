07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным

17:53 07.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Пенсии работающим пенсионерам в России перестали индексировать в 2016 году. На такой шаг власти пошли для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

% name% title
Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подчеркнул, что в принятой поправке к конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы во вторник, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения", - сказал Миронов ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что в принятой поправке к конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. Лидер справороссов напомнил, что фракция традиционно выступает за индексацию пенсий всех пенсионеров и уже вносила в Думу соответствующие законопроекты. "Мне понравилась реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам", - отметил Миронов.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Источник: ТАСС

индексация пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вернут индексацию ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске
19:13 07-10-2020
Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске
Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню
18:57 07-10-2020
Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню
Видео испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" опубликовало Минобороны
18:43 07-10-2020
Видео испытания гиперзвуковой ракеты
Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео
18:21 07-10-2020
Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео
Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы
18:08 07-10-2020
Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы
Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?
18:00 07-10-2020
Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?
БердскКогда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи
17:55 07-10-2020
Когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи
Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным
17:53 07-10-2020
Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным
Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа
17:50 07-10-2020
Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа
Этой маске уже лет десять: 20% жителей Новосибирска и Бердска переболели COVID-19, заявила главный эпидемиолог Новосибирской области 1
17:47 07-10-2020
Этой маске уже лет десять: 20% жителей Новосибирска и Бердска переболели COVID-19, заявила главный эпидемиолог Новосибирской области