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Зараженный COVID-19 экс-президент Украины Петр Порошенко чувствует себя плохо

17:19 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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У него [Порошенко] двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы проконтролировать состояние и посмотреть ход болезни", - сказала она в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

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Жена Порошенко сообщила об ухудшении его состояния
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Марина Порошенко рассказала, что у него наблюдаются проблемы с кровью.
Состояние здоровья бывшего президента Украины Петра Порошенко, который ранее сообщил о заражении коронавирусом, ухудшается, у него, помимо воспаления легких, наблюдаются проблемы с кровью. Об этом сообщила в среду его супруга Марина Порошенко.

"У него [Порошенко] двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы проконтролировать состояние и посмотреть ход болезни", - сказала она в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

Одна из дочерей экс-президента - Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь в более легкой форме, уточнила Марина Порошенко. "Женя - молодая, и, безусловно, переносит COVID легче. У нее такие вспышки температуры, которые снимаются хорошо жаропонижающими", - сказала она.

Петр Порошенко сообщил об инфицировании коронавирусом 29 сентября, с того времени он находился на лечении дома. Однако позже, 3 октября, супруга Порошенко рассказала о его госпитализации с воспалением легких.

Последние несколько дней на Украине обновлялся максимум выявленных случаев коронавируса за сутки. Как сообщили в Минздраве, в течение вторника медики вновь зарегистрировали максимальное число случаев заражения - 4 753. Растет динамика госпитализации зараженных коронавирусом, вследствие чего украинские больницы, предназначенные для приема заразившихся, уже заполнены на 54%. Всего к настоящему времени на Украине подтвердили 239 337 случаев коронавируса.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия экс-президент Петр Порошенко
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