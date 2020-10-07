Учитель истории занялся сексом с 18-сантиметровым огурцом. Овощ застрял в недрах тела

Желание получить в сексе новые острые ощущения сыграло злую шутку с 32-летним преподавателем историком. Огурец застрял в заднем проходе экспериментатора.

Как стало известно , это был первый подобный опыт, закончившийся неудачей. Днем 4 октября молодой человек и его партнерша-ровесница решили разнообразить любовные отношения. В интернете они вычитали, что некую изюминку может придать огурец. 18-сантиметровый овощ, купленный для приготовления салата, любовники взяли на кухне.

Начать эксперимент решили с представителя сильного пола — девушка в последний момент дала задний ход. В итоге огурец застрял в недрах тела историка. О продолжении сексуальных игр было забыто — дальнейшее время потратили на извлечение овоща. Позже врачи в больнице сказали, что эти усилия привели к противоположному результату - более глубокому проникновению огурца в тело. Пришлось вызвать скорую помощь. Инородный предмет извлекали в лечебном учреждении из прямой кишки под наркозом.

- Я сам виноват, простите, - покаялся перед врачами незадачливый кавалер.

Источник: mk.ru