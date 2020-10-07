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Кто станет директором школы №10 вместо Виктора Мысака в Бердске, стало известно

17:32 07.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Виктор Мысак уволился по собственному желанию. На должность руководителя «Пересвета» заявились трое соискателей.

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Депутат и директор школы №10 Виктор Мысак уволился и уехал из Бердска

В середине сентября уволился и уехал жить в Подмосковье директор школы №10 «Пересвет» в Бердске Виктор Мысак.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском управлении образования, Виктор Мысак уволен на основании личного заявления по собственному желанию 15 сентября 2020 года.

В данное время обязанности директора школы №10 исполняет Надежда Шутова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Конкурс на замещение вакантной должности директора школы №10 «Пересвет» был объявлен 16 сентября. Документы соискателей будут принимать в течение 30 дней с момента объявления конкурса.

На 7 октября документы на вакантную должность руководителя школы №10 подали трое кандидатов. Информация о них до проведения конкурса не разглашается, пояснили в управлении образования.

На основании представленных кандидатами документов, а также по результатам индивидуального собеседования, оценят их навыки, знания и умения. Обязательные квалификационные требования к руководителю: высшее образование, опыт работы в сфере образования, опыт работы на руководящей должности, трудовой стаж не менее 5 лет.

Напомним, Виктор Мысак руководил школой №10 с марта 2009 года. Он входил в число депутатов бердского горсовета.

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