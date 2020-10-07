Нет, дедушка Вова старше: о «маленьких сладких детишках» в день 68-летия поведал Путин

Владимир Путин, президент РФ: «Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому».

Путин рассказал о своих внуках

Президент Владимир Путин ответил на вопросы, ответы на которые обычно не афишируются, например, на кого он хотел быть похожим, есть ли у него внуки и какие были самые большие потери в жизни.

В разговоре с российским лидером в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» затронули тему семьи. По словам главы государства, о своей жизни он не распространяется из соображений безопасности. Кроме того, отметил Путин, избиратели голосуют не за семью, а за конкретного человека, с пребыванием которого у власти связывают планы и ожидания.

Но некоторыми подробностями Владимир Путин все же поделился. Например, он рассказал про своих внуков, которых, по его словам, у него несколько.

Владимир Путин, президент РФ: «Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому».

Путин вспомнил о диалоге его дочери с одним из внуков, когда тот спросил, почему он должен ее слушаться маму, а та ответила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше», — с улыбкой процитировал ответ своего внука президент.

Владимир Путин: «Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, во всяком случае, я являюсь таким авторитетом».

Президент поделился, самая большая потеря в его жизни также связана с семьей. Это смерть родителей. Говоря о себе как о главе государства, Путин выразил надежду, что сохранил все человеческие качества. Российский лидер отметил, что его пост требует много ограничений, но и дает существенную отдачу в моральном плане — это доверие, которое оказывают ему люди. Был и вопрос и о том, на кого хотел быть похожим в юности. Президент был краток: в школе мечтал быть похожим на Зорге.

Источник: ntv.ru