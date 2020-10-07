07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Погодные ломки: зима поглощает Сибирь

17:38 07.10.2020 Фото: pixabay.com
0

А на юге Сибири перестройка погодных процессов ещё не завершилась.

% name% title
Зима стремительно захватывает Сибирь

Ещё в понедельник в Красноярске царила золотая осень. Ну а во вторник на ещё зелёной траве виднелись сугробы, видимость была ухудшена из-за первой в сезоне метели, а на дорогах произошли десятки аварий. В последние дни на берегах Енисея было довольно тепло, и многие водители, несмотря на предупреждения ГИБДД, так и не нашли времени сменить резину на зимнюю. Но теперь-то уж точно пора в автосервисы – зима захватывает Сибирь стремительно!
В начале недели снег шёл только на западе и севере региона, но за сутки граница снежного покрова продвинулась почти на 900 км вглубь страны. И сейчас, например, на Алтае его высота местами уже достигает 19 см – это норма декабря.

Сегодня арктическое вторжение продолжит набирать обороты. Облачные поля холодного атмосферного фронта, вслед за которым распространяется воздух из Арктики, накроют всё от берегов Байкала и верховий Лены до отрогов Урала. Причем практически на всей этой территории осадки будут выпадать в виде снега, и только в отдельных районах Алтая, Прибайкалья и Западной Якутии они могут ещё переходить в дожди. Так что, экспансия зимы зима продолжится.

По нашим прогнозам, к четвергу снег ляжет уже в Тыве и на западе Иркутской области, а к выходным первые сугробы станут появляться даже в равнинной части Забайкалья. Температура при этом тоже станет почти что зимней. Арктическое вторжение приведёт к тому, что практически повсеместно за Уралом станут фиксироваться заморозки и увеличится вероятность гололёдных явлений. Например, завтра к утру вне зоны отрицательной температуры окажутся только самые южные районы Дальнего Востока. А вот на севере Сибири и Якутии жителей уже ждут настоящие морозы – здесь столбики термометров могут опуститься ниже -10...-15°. В эту часть страны тепло вернётся теперь только весной.

Например, в Норильске сегодня даже днём показания термометров не превысят -8°. В четверг-пятницу в Заполярье усилятся снегопады, поднимутся метели, и станет немного теплее. Но в выходные ожидается новая волна морозов — ночью до -16...-17°, а днём -9...-10°.

А на юге Сибири перестройка погодных процессов ещё не завершилась. В Красноярске в ближайшие дни будет сыпать небольшой снег, и среднесуточная температура окажется отрицательной: в четверг-пятницу даже днём лишь +1°. В выходные о себе напомнит осень — к верховьям Енисея станет поступать более тёплый атлантический воздух, и осадки вновь могут переходить в дожди.

Источник: meteovesti.ru

погода похолодание прогноз погоды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПерекроют улицу на день: Спилят 43 аварийных тополя у детской поликлиники в центре Бердска
19:24 07-10-2020
Перекроют улицу на день: Спилят 43 аварийных тополя у детской поликлиники в центре Бердска
Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске
19:13 07-10-2020
Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске
Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню
18:57 07-10-2020
Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню
Видео испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" опубликовало Минобороны
18:43 07-10-2020
Видео испытания гиперзвуковой ракеты
Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео
18:21 07-10-2020
Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео
Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы
18:08 07-10-2020
Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы
Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?
18:00 07-10-2020
Дайте справку: Кто вправе потребовать справку об отсутствии COVID-19. Может работодатель?
БердскКогда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи
17:55 07-10-2020
Когда закроют все школы и детсады Бердска из-за второй волны COVID-19, ответили чиновники и врачи
Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным
17:53 07-10-2020
Когда работающим пенсионерам вернут индексацию: выяснил Миронов после встречи с Путиным
Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа
17:50 07-10-2020
Лося поднял на капот молодой водитель ВАЗа