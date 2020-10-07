Погодные ломки: зима поглощает Сибирь

Зима стремительно захватывает Сибирь

Ещё в понедельник в Красноярске царила золотая осень. Ну а во вторник на ещё зелёной траве виднелись сугробы, видимость была ухудшена из-за первой в сезоне метели, а на дорогах произошли десятки аварий. В последние дни на берегах Енисея было довольно тепло, и многие водители, несмотря на предупреждения ГИБДД, так и не нашли времени сменить резину на зимнюю. Но теперь-то уж точно пора в автосервисы – зима захватывает Сибирь стремительно!

В начале недели снег шёл только на западе и севере региона, но за сутки граница снежного покрова продвинулась почти на 900 км вглубь страны. И сейчас, например, на Алтае его высота местами уже достигает 19 см – это норма декабря.

Сегодня арктическое вторжение продолжит набирать обороты. Облачные поля холодного атмосферного фронта, вслед за которым распространяется воздух из Арктики, накроют всё от берегов Байкала и верховий Лены до отрогов Урала. Причем практически на всей этой территории осадки будут выпадать в виде снега, и только в отдельных районах Алтая, Прибайкалья и Западной Якутии они могут ещё переходить в дожди. Так что, экспансия зимы зима продолжится.



По нашим прогнозам, к четвергу снег ляжет уже в Тыве и на западе Иркутской области, а к выходным первые сугробы станут появляться даже в равнинной части Забайкалья. Температура при этом тоже станет почти что зимней. Арктическое вторжение приведёт к тому, что практически повсеместно за Уралом станут фиксироваться заморозки и увеличится вероятность гололёдных явлений. Например, завтра к утру вне зоны отрицательной температуры окажутся только самые южные районы Дальнего Востока. А вот на севере Сибири и Якутии жителей уже ждут настоящие морозы – здесь столбики термометров могут опуститься ниже -10...-15°. В эту часть страны тепло вернётся теперь только весной.

Например, в Норильске сегодня даже днём показания термометров не превысят -8°. В четверг-пятницу в Заполярье усилятся снегопады, поднимутся метели, и станет немного теплее. Но в выходные ожидается новая волна морозов — ночью до -16...-17°, а днём -9...-10°.

А на юге Сибири перестройка погодных процессов ещё не завершилась. В Красноярске в ближайшие дни будет сыпать небольшой снег, и среднесуточная температура окажется отрицательной: в четверг-пятницу даже днём лишь +1°. В выходные о себе напомнит осень — к верховьям Енисея станет поступать более тёплый атлантический воздух, и осадки вновь могут переходить в дожди.

Источник: meteovesti.ru