Этой маске уже лет десять: 20% жителей Новосибирска и Бердска переболели COVID-19, заявила главный эпидемиолог Новосибирской области

"Это вторая волна, а люди расслабились. Сейчас практически всё открыто, всё работает, люди везде ходят, ездят, но с масками обращаются неправильно. Будто разучились. Маски носят, но они в основном висят на подбородке, а то и на шее. Второе: иногда смотришь и думаешь, что этой маске уже лет десять. Это одноразовой-то. Маски грязные, затёртые", — пеняет землякам Елена Пудова.

Сибиряки словно забыли, как нужно носить маски

Вторая волна пандемии не простит беспечности. К соблюдению масочного режима и социальной дистанции нельзя подходить «спустя рукава». Сейчас нужно вспомнить об ответственности и самодисциплине, которые мы проявляли весной и летом, в этом убеждена главный эпидемиолог области Елена Пудова. Она рассказала Горсайту о том, что именно нужно делать сегодня, чтобы не заболеть.

— Это вторая волна, а люди расслабились. Сейчас практически всё открыто, всё работает, люди везде ходят, ездят, но с масками обращаются неправильно. Будто разучились. Маски носят, но они в основном висят на подбородке, а то и на шее. Второе: иногда смотришь и думаешь, что этой маске уже лет десять. Это одноразовой-то. Маски грязные, затёртые, — пеняет землякам главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова. — Забыли, что такую маску нужно менять каждые два часа. Кроме того, одноразовую маску нельзя просто так выбрасывать. Нужно положить в пакет, его закрыть и только потом выкинуть. То есть с собой нужно всегда иметь запасные маски. Если это многоразовые маски, их необходимо тоже менять, дома стирать и проглаживать утюгом с обеих сторон.

По мнению Елены Пудовой сейчас нелишне вспомнить и про защитные перчатки, а так же о том, как правильно ими пользоваться.

— Некоторые наденут перчатки и думают, что они их всегда защищают. При этом они в перчатках поправляют маску, волосы, чешут лицо. А смысл не просто в том, чтобы надеть перчатки. Когда вы выходите из магазина, из транспорта или другого общественного места, нужно эти перчатки аккуратно снять, сложить в мешочек, завязать и выбросить, взять маленький болончик антисептика с собой, чтобы обработать руки, а потом уже снять маску. Важно не трогать руками, хоть в перчатках, хоть без них лицо, глаза, волосы.

Главный эпидемиолог НСО Елена Пудова также напоминает и о социальной дистанции.

— Потому что вирус — это паразит. Он сам по себе по воздуху летать не может. Он находится в капельках слюны, при разговоре или чихании. И при спокойном разговоре двух человек от одного до полутора метров капельки слюны могут вылетать. Отсюда и дистанция – полтора метра. То есть это обоснованно. Полтора метра и маска, как первичная защита, чтобы защитить собеседника и себя от возможного заражения. Если сейчас мы вернёмся к этому, то заболеваемость снизиться, — убеждена Елена Пудова. — И сейчас нужно без надобности не ходить по общественным местам, не ездить на транспорте, не устраивать прогулки по магазинам. Потому что в закрытых пространствах риск инфицирования выше.

Ещё одна важная мера — временное разобщение внутри семьи по возрастному признаку. Проще говоря, внуков на бабушек и дедушек оставлять пока не надо.

— Старшему поколению лучше находиться дома. Если приболели, лучше вызвать врача на дом. Об этом должны помнить дети и внуки. Как практика всего мира показывает, дети и внуки могут не болеть, но они могут быть источником инфекции. Поэтому общение с детьми и внуками нужно ограничить. Нужно пожалеть бабушек и дедушек. Даже от общения на пороге риск заражения возникает. Поэтому средства индивидуальной защиты и без необходимости никуда не ходить. Все дни рождения и праздники лучше оставить до лучших времен, — советует эпидемиолог Елена Пудова.

А лучшие времена теперь могут наступить нескоро.

— По закону эпидемиологии волны эпидемий длятся 2-3 месяца. Но вирус новый, большинство людей с ним не встречалось. Сейчас по оценкам переболели и обладают иммунитетом около 20 процентов жителей Новосибирской области. А чтобы гарантированно остановить эпидемию, иммунная прослойка должна быть 70 процентов. Но если будет достаточно вакцины, и проведут массовую вакцинацию, это может помочь нам. Но, скорее всего, до нового года особого облегчения ждать не стоит, — считает главный эпидемиолог НСО Елена Пудова.

Источник: gorsite.ru