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Почему сгорел санаторий Минобороны РФ в Крыму? Смотрите видео

18:21 07.10.2020 Фото: Telegram
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Отдыхающих, проживавших в сгоревшем корпусе, переселят в ближайшие военные санатории. Когда начался пожар, из здания успели выйти 370 человек.

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Причина пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020

Названа причина пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020. По данным пресс-службы Южного восточного округа, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки. Точную причину установит специальная комиссия Черноморского Флота. Уже после этого Министерство обороны займется ремонтом корпуса санатория, чтобы подготовить его к новому курортному сезону.

Что касается ближайших действий, то уже сегодня всех отдыхающих, проживавших в сгоревшем корпусе, переселят в ближайшие военные санатории. Когда начался пожар, из здания успели выйти 370 человек.

Пожар в одном из трех корпусов санатория «Ялта» Минобороны начался утром 7 октября. Загорелась обшивка между 8-м этажом и кровлей в одном из трех корпусов. Огонь охватил площадь больше тысячи квадратных метров.

По данным крымского главка МЧС, локализовать возгорание и справиться с открытым огнем удалось уже через час. Полностью пожар был потушен в 9.28.

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