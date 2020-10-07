Эвакуировали из-за взрывов в воинской части целую деревню

Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали из-за взрывов в бывшей воинской части в Рязанской области.
ЧП в Скопинском районе произошло в среду, 7 октября. На складах бывшей военной части начали взрываться снаряды из-за пожара.
В ГУ МЧС по Рязанской области прокомментировали пожар в военной части. В пресс-службе министерства подтвердили, что в среду, 7 октября, из села Шелемишевские хутора Скопинского района поступило сообщение о пожаре. На место выехали пожарные расчеты.
«Подробности и обстоятельства пожара по распоряжению руководства сообщить вам не могу», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на территории военной части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.
Позже экстренные службы подтвердили взрывы в рязанской воинской части.