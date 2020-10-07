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Перекроют улицу на день: Спилят 43 аварийных тополя у детской поликлиники в центре Бердска

19:24 07.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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На время работ перекроют часть ул. Ушакова. Власть рекомендует автомобилистам заранее подумать об объездном маршруте. Тополя вымахали с 9-этажный дом.

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Спилят 43 аварийных тополя на территории детской поликлиники

На территории детской поликлиники Бердска по улице К. Маркса, 28 в пятницу, 9 октября, произведут спил тополей, которые признаны аварийными.

- Принято решение кронировать тополя, поскольку их высота сравнима с девятиэтажным домом. В пятницу планируем выполнить весь объем работы по спилу и вывезти хотя бы крупногабаритный спил. Ветки и мелкие спилы соберем, будем вывозить постепенно, - рассказал начальник хозяйственной службы АХЧ БЦГБ Алексей Огнев.

Для проведения работ по кронированию с 7.00 будет перекрыта проезжая часть от улицы Ушакова до К. Маркса (перекресток) до улицы Больничный переулок (перекресток), и установлены соответствующие знаки. Вход в поликлинику будет осуществляться со стороны улицы Ушакова 7, через вход в административное здание поликлиники.

-Обращаем внимание жителей города, что 9 октября работы по спилу деревьев будут проводиться с 7.00 до 18.00. Просьба заблаговременно продумать маршруты проезда к местам, находящимся на пересечении улиц Ушакова и К. Маркса (перекресток), а также на пересечении улиц К. Маркса и Больничный переулок, - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

кронировать пилят проезжая часть тополя Алексей Огнев
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