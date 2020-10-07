Какие новые ограничения из-за коронавируса ввел с 7 октября 2020 в Москве Собянин

По его словам, данные ограничения касаются всех, в том числе переболевших. Сотрудников вновь переводят на дистанционный режим работы.

В Москве обновил ограничения по коронавирусу мэр Сергей Собянин

В Москве ввели новые ограничительные меры по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал их в своем личном блоге. По его словам, данные ограничения касаются всех, в том числе переболевших.

Руководителям компаний рекомендуется вновь перевести сотрудников на дистанционный режим работы, помимо тех, для кого нахождение на работе необходимо.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций Москвы будут проводить выборочные проверки, как соблюдаются требования по переводу сотрудников на удаленку.

Работающим пенсионерам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленный режим работы или взять отпуск. Также им не рекомендуется без острой необходимости выходить из дома.

Частным школам и кружкам рекомендуется принять решение о двухнедельных каникулах. Паузу в работе лучше сделать одновременно.

Граждане обязаны соблюдать масочный режим в транспорте и других общественных местах. При этом магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без средств индивидуальной защиты. Штраф за отказ до 4000 рублей.

Все лица, проживающие в одном помещении с заболевшим, обязаны пройти ПЦР-тестирование на дому. Также все члены семьи получают постановление о соблюдении карантина на дому в течение 14 дней.

Сергей Собянин также раскрыл, какая сумма была потрачена бюджетом Москвы на борьбу с коронавирусом с 1 января 2020 года. По его словам, правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей.