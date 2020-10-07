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"У меня в кармане бомба": Кубинец умолял полицейских избавить его от взрывчатки в Новосибирске

20:09 07.10.2020 Фото: Гвардии
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На улице к сотрудникам охранного агентства подошел темнокожий мужчина и попросил вызвать полицию, сказав, что при нем находится бомба.

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Как оказалось, за взрывчатку мужчина принял совсем другой предмет

В Новосибирске с сотрудниками охранного агентства произошел нестандартный инцидент: на улице к ним подошел темнокожий мужчина и попросил вызвать полицию, сказав, что у него в кармане бомба. Он был сильно испуган и утверждал, что взрывчатку у себя он обнаружил случайно.

— Мужчина подошел к сотрудникам нашего агентства на улице Ивачева, когда они находились в машине, ожидая выезда. Прохожий сообщил, что у него в кармане бомба и попросил срочно вызвать полицию. Наши бойцы, вызвав спецслужбы, сами надели необходимую экипировку и увели мужчину в безлюдное место, — рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ. — Пока спецслужбы были в пути, наши сотрудники находились рядом с мужчиной, который был очень взволнован и боялся, что может произойти взрыв. Выяснилось, что ему 24 года, в Сибирь он переехал с Кубы. Живет в городе вместе со своей женой и работает в одном из местных торговых центров. Он рассказал, что когда сегодня утром собирался на работу, надел куртку и, запустив руку в карман, понял, что у него там находится бомба. Когда прибывшие на полицейские и кинологи осмотрели мужчину, выяснилось, что никакой взрывчатки у него не было. А в кармане лежала обычная медицинская маска.

В агентстве также отметили, что на момент произошедшего мужчина не вел себя странно и предположить, почему он вдруг принял маску в своем кармане за бомбу, они не могут. После всего произошедшего кубинца доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

бомба инцидент кинологи спецслужбы темнокожий
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От редакции

Маска похожа на бомбу?

Аноним, 07 октября 2020 20:37
Сделанный был.

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