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Что такое гражданская оборона? Теперь знают школьники Бердска

20:30 07.10.2020 Фото: Юрия
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Уроки, посвященные дню рождения ГО, провели в бердских школах сотрудники отдела надзорной деятельности.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Юрий:
-Проведение уроков безопасности 05.10.2020г. сотрудниками ОНДиПР по г. Бердску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области было принято участие в проведении Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченного ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, а также 30-й годовщине МЧС России в образовательных учреждениях, расположенных на территории города Бердска. В ходе проведения уроков сотрудники ОНДиПР по г. Бердску рассказали учащимся историю становления гражданской обороны нашей страны, объяснили ее цели и задачи. Учащимся напомнили, что функции ГО изначально выполняла местная противовоздушная оборона, которая была сформирована 4-го октября 1932-го года – эта дата считается днём рождения гражданской обороны. Огромную роль подразделения гражданской обороны сыграли в период Великой Отечественной войны, а также и в послевоенное время при ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций.

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Уроки по ГО прошли в бердских школах
гражданская оборона урок школьники ОНД по Бердску
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