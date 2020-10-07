Россия объявила в розыск Тихановскую

Тихановскую включили в базу разыскиваемых МВД лиц

Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в России, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в базе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.

После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.