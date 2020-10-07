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Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию

21:29 07.10.2020 Фото: Википедии
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Глава «Роснано» отметил, что свое заражение коронавирусом считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

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Чубайс заразился коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook, отметив, что положительный тест был сдан «после командировки».

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил Чубайс, обращаясь к подписчикам своей странице в Facebook.

В начале пандемии COVID-19 Чубайс говорил, что потери потери экономики России из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.

заразился коронавирус положительный тест режим работы температура Анатолий Чубайс
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