Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение коронавирусом считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

Чубайс заразился коронавирусом

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook, отметив, что положительный тест был сдан «после командировки».

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил Чубайс, обращаясь к подписчикам своей странице в Facebook.

В начале пандемии COVID-19 Чубайс говорил, что потери потери экономики России из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.