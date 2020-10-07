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Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики

21:57 07.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Стоимость дизельного топлива незначительно снизилась. Бензин держит двухмесячную стабильность.

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Потребительские цены на автомобильный бензин в регионе остаются без изменения

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 28 сентября 2020 года по 5 октября 2020 года сообщил 7 октября Новосибирскстат.

Потребительские цены на автомобильный бензин в регионе остаются без изменения восьмую неделю подряд, на дизельное топливо они незначительно снизились.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 – от 48,70 до 52,25, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе 2019 года цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.

бензин дизельное топливо статистики цены Новосибирскстат
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