Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики

Потребительские цены на автомобильный бензин в регионе остаются без изменения

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 28 сентября 2020 года по 5 октября 2020 года сообщил 7 октября Новосибирскстат.

Потребительские цены на автомобильный бензин в регионе остаются без изменения восьмую неделю подряд, на дизельное топливо они незначительно снизились.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 – от 48,70 до 52,25, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе 2019 года цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.