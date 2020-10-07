07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин

22:08 07.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Правительство расширило меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Новации касаются самозанятых и региональных гарантийных организаций.

% name% title
Часть самозанятых предложили освободить от налога

Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Также утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональное гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.

Принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит – развить свой бизнес.

Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 15 апреля 2014 года №316.

бизнес инкубатор кредит предпринимательство самозанятые Михаил Мишустин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы рассчитываете на помощь государства?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНож в голову: Раненого увезла "скорая" в горбольницу Бердска
22:19 07-10-2020
Нож в голову: Раненого увезла
Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин
22:08 07-10-2020
Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики
21:57 07-10-2020
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики
Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин
21:38 07-10-2020
Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин
Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию
21:29 07-10-2020
Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию
Россия объявила в розыск Тихановскую
21:06 07-10-2020
Россия объявила в розыск Тихановскую
Проигравший выборы оппозиционеру Бойко коммунист стал советником мэра Новосибирска 1
20:49 07-10-2020
Проигравший выборы оппозиционеру Бойко коммунист стал советником мэра Новосибирска
Учитель истории занялся сексом с 18-сантиметровым огурцом. Овощ застрял в недрах тела 1
20:48 07-10-2020
Учитель истории занялся сексом с 18-сантиметровым огурцом. Овощ застрял в недрах тела
Парализованную арестантку отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
20:36 07-10-2020
Парализованную арестантку отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Что такое гражданская оборона? Теперь знают школьники Бердска
20:30 07-10-2020
Что такое гражданская оборона? Теперь знают школьники Бердска