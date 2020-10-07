Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин

Правительство расширило меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Новации касаются самозанятых и региональных гарантийных организаций.

Часть самозанятых предложили освободить от налога

Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Также утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональное гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.

Принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит – развить свой бизнес.

Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 15 апреля 2014 года №316.