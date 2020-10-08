Не может добиться страховки в 2 млн рублей за сгоревший дом Лариса Ильченко. Пес Ричи лаем спас ее и двух дочерей во время пожара в Бердске

«ВТБ-страхование» выплатило клиенту лишь треть от положенной суммы. Теперь компании придется оплачивать и штрафы. Отдавать долг страховщик не торопится — продолжает писать апелляции.

За сгоревший дом страховая компания должна была выплатить более 2 млн рублей

Второй год судится со страховой компанией «ВТБ-страхование» Лариса Ильченко из Бердска.

Вместо положенных более 2 млн рублей по страховке за сгоревший дом бердчанке выплатили лишь треть — 800 тыс. рублей.

- Мы брали кредит в банке на стройку и там автоматически была страховка на дом. В договоре страхования было все — от всех несчастных случаев, даже если лава или наводнение, в общем, даже тех событий, которые у нас не происходят. Раз такая страховка у нас была, другую мы и не стали оформлять, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Ильченко.

В январе 2019 года наступил страховой случай — полностью сгорел дом и имущество семьи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 25 января 2019 года дом семьи Ильченко сгорел дотла. Ларису и ее дочерей, Кристину и Ульяну, спас любимец семьи - пес Ричи. Он так страшно лаял, что разбудил всех домочадцев. Тогда-то они и обнаружили, что дом горит. Дочь вызывала пожарных в то время как Лариса бросилась в гараж, чтобы выгнать автомобиль.

Дочь позвонила в пожарную часть, а сама побежала в комнату за обувью. Дом уже был задымлен, она надышалась дыма и «потерялась». Шла к двери, держась рукой за стену. Схватилась за ручку, обожгла руку, а тут еще и пламя в лицо. Бегом вернулась в свою комнату. И выпрыгнула из окна.

Старшая дочь Ларисы 24-летняя Кристина попала в реанимацию. Через пару дней ее перевели в отделение травматологии. Младшая дочь, пятиклассница Ульяна, в пожаре травм не получила.

При пожаре досталось и соседям. В соседнем доме, у которого сгорела крыша, бойцы Росгвардии спасли пожилую супружескую пару — вынесли из задымленного помещения немощных стариков, которым понадобилась медицинская помощь.

Ильченко остались без крова над головой и средств к существованию, на них еще висел кредит. Более 1 млн рублей. Эти деньги они взяли в банке и потратили летом на капитальный ремонт дома.

Бердчане с сочувствием отнеслись к беде семьи. И помогали им «всем миром» - кто вещами, кто деньгами. Не осталась в стороне и бердская горадминистрация — предоставила жилье в Доме ветеранов.

-Когда произошла страховая ситуация, мы поехали в новосибирскую страховую компанию «ВТБ», филиал московской компании. Там сказали, какие документы собрать и уверили, что у нас лето будет жаркое — выплатят все. Месяца три или четыре все это длилось, и нам выплатили треть суммы — 800 тыс. рублей. А эта выплата даже не покрывает сумму кредита, которую мы брали на строительство.

Однако, новосибирский филиал, как сказали Ларисе его сотрудники, закрылся.

По словам бердчанки, связаться с московской страховой компанией невозможно, за все время ей дважды удалось поговорить с операторами горячей линии, которые ничего не объясняют.

- Это примерно, как в банке приходит отказ по выдаче кредита. Его причин не объясняют. Отказ и отказ. Так и и тут — вообще никак. Мы подождали какое-то время и подали на страховую компанию в суд. В бердском суде мы выиграли. Судья наложила штрафные санкции на страховую из-за того, что она пользовалась нашими деньгами — остаток той суммы, которую не выплатили.

Страховая компания в свою очередь нашла ошибку в постановлении — была неправильно указана сумма. И подала апелляцию в областной суд на исправление ошибок. Ошибки исправили. От страховщиков последовала следующая апелляция, в которой уже было указана, что они не согласны с той суммой, которую судья обязала выплатить.

-Апеллируют тем, что не могут выплатить сумму больше заявленной в договоре. В общем, затягивают дело, постоянно какие-то апелляции подают. Мы так понимаем, что просто не хотят платить. Будут бесконечные суды и бесконечная волокита годами. Скоро уже два года будет, как мы с ними по судам скитаемся.

В суде Ларисе ни разу не удалось пообщаться с представителем страховой компании.

Строительство дома Ильченко сейчас заморожено. В прошлом году семья начала стройку. У них были 800 тыс. рублей, полученных за страховку, к этим средствам они еще добавили кредит, взятый в банке. Но деньги быстро кончились.

-Теперь у нас одни кредиты, и дом стоит недостроенный. Он не пригоден для жилья — нет ни окон, ни дверей, ни коммуникаций. Вся надежда была на то, что страховая компания выполнит свои обязательства. Мы не претендовали на штрафы — отдайте нам то, что положено по договору. Когда страхуют, они не берут же деньги годами через суды. Люди же платят сразу определенную сумму за страховку. А как наступает страховой случай — выплачивать не хотят.

Сумма, которую должна выплатить по суду страховая компания, составляет более 2 млн рублей.

Сейчас страховая компания назначила очередную экспертизу, хотя их было уже несколько, отметила бердчанка.

Договор об аренде жилья в маневренном фонде семье Ильченко продлили до июля 2021 года.

-Это продлили, я так думаю, что мы писали письмо в администрацию президента, просили разобраться со страховой компанией. Спрашивали, почему так происходит, почему они так поступают. Я так полагаю, что мы не одни такие.

Но это не единственные неприятности семьи Ильченко. Когда сын соседей узнал, что они получили страховку, уговорил родителей подать на соседей в суд, ведь их дом пострадал при пожаре.

-Мы кредиты платим, живем в арендованном жилье, достроить дом не можем. Еще и соседи подали на нас в суд. Кошмар.

Лариса в очередной раз благодарит знакомых, родных и и совершенно посторонних людей, которые не оставили без поддержки их семью в трудную минуту. В общей сложности для них они собрали порядка 400 тыс. рублей. С первого дня после пожара поддержала и бердская горадминистрация.