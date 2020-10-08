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Молитва об усопших в Покровскую родительскую субботу в октябре 2020 года

13:37 08.10.2020 Фото: flickr.com
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Покровская родительская суббота постоянной даты в церковном календаре не имеет - ее отмечают в субботу, которая предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

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Покровская родительская суббота в 2020-м выпадает на 10 октября

Покровская родительская суббота в 2020-м выпадает на 10 октября – в этот день православные вспоминают умерших особым образом

Покровская родительская суббота постоянной даты в церковном календаре не имеет - ее отмечают в субботу, которая предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

По церковному календарю православный мир ежегодно празднует Покров Пресвятой Богородицы 14 октября.

Покровская родительская суббота

Покровскую родительскую субботу установили в середине XVI века по решению Ивана Грозного в память о воинах, которые погибли в 1552 году при взятии Казани.

Церковь признала этот поминальный день только через 40 лет - указ о ежегодном поминовении павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы Патриарх Иов официально издал в 1592-м.

Со временем в Покровскую субботу стали поминать всех усопших, а не только воинов.

В церковном календаре семь родительских суббот - в эти дни умершие, по молитвам церкви, могут получить освобождение от загробных наказаний.

Особо среди родительских суббот выделяют Вселенские - в эти дни совершаются вселенские панихиды, во время которых молитвенно поминают вообще всех почивших.

В году две Вселенские родительские субботы: Мясопустная - по церковному календарю отмечают за неделю до начала Великого поста, и Троицкая - в канун праздника Пятидесятницы.

Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

В Покровскую, как и в любую другую родительскую субботу, поминают усопших родителей. В церквях проводят поминальные литургии, панихиды для поддержания памяти умерших и освобождении от грехов, совершенных ими когда-то.

Панихиду проводят и в пятницу вечером - накануне родительской субботы.

После храма люди идут на кладбище, приводят в порядок могилы и молятся за упокой души умерших.

Если посетить церковь в Покровскую родительскую субботу вы не смогли, поставить свечу за своих усопших и помолиться за них можно и дома перед иконами.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Во время церковного богослужения, православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

Источник: sputnik-georgia.ru

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