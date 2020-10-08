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Жесткая выходка магнитных бурь в октябре 2020: Буря длинной в 9 дней начнется 20 октября

16:38 08.10.2020 Фото: https://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
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В этом месяце магнитная буря будет только одна, но она будет сильная и затяжная.

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20 октября начнется сильная геомагнитная буря

Магнитные бури в сентябре 2020 года не раз заставляли метеозависимых взяться за голову: бессонница, тошнота, мигрень, скачки давления и состояние общего недомогания. Это далеко не все симптомы, которые возникают у чувствительных людей в такие периоды. Даже здоровые люди во время 5 бальной экстремально сильной магнитной бури могут почувствовать себя плохо, что уж говорить про людей с хроническими заболеваниями.

В этом месяце магнитная буря будет только одна, но она будет сильная и затяжная, начнутся метеоудары 20 октября, с 3 баллов, а 21 октября достигнут 5 баллов-экстремально сильных значений. На этой планке геомагнитные излучения продержатся до 26 октября, в течении 5 дней, только после 26 октября буря будет терять свою силу и достигнет начальной отметки в 3 балла. После 28 октября геомагнитное поле обещает быть спокойным.

Уже сейчас стоит позаботиться о своем здоровье, подлечить хронические заболевания, заняться укреплением сосудов, ведь одной из причин метеозависимости - являются плохие сосуды. Для их тренировки полезно закаливание и контрастный душ.

По возможности в жни бурь следует избегать физических нагрузок и следить за питанием, кушать так, чтобы не перегружать желудок.

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