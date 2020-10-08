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Праздничный текстиль напрокат в "Милан-текстиль"

09:03 08.10.2020 Фото: ООО "Милан-Текстиль"
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В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

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Милан-текстиль поможет придать старой мебели свежий вид и лоск

Намечается важное событие, но не знаете как украсить место торжества? Как придать старой мебели свежий вид и лоск, чтобы все гости остались в восторге? "Милан-текстиль" вам с радостью поможет решить данную проблему!

Мы предлагаем в аренду столовое белье и банкетный текстиль для ресторанов и кафе, банкетов, праздников и свадеб.
В ассортименте: скатерти, салфетки, напероны, фуршетные юбки, чехлы и декор на стулья.

Аренда столового белья и банкетного текстиля для мероприятий – это отличный способ добиться праздничного и торжественного вида фуршета или банкета, а также упростить себе жизнь.

Телефон 8-913-943-57-65 

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск

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Красивый текстиль - это важно для атмосферы праздника, как считаете?

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