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Здоровье

Чек лист: Что должен сделать стоматолог во время приема

08:43 08.10.2020 Фото: стоматологическая клиника "Колибри"
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Перед осмотром врач обязан помыть руки.Только после этого он надевает перчатки и обрабатывает руки антисептиком. После приёма врач повторно обрабатывает руки.

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Честный врач ничего от вас не скрывает, поясняет, что он делает и почему

Очень часто стоматолога ищут по отзывам и рекомендациям.Поэтому первый визит всегда волнительный-все ли получится так как хотелось, окажется ли врач внимательным и профессиональным.

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Честный врач ничего от вас не скрывает, поясняет, что он делает и почему

Чтобы от волнения не растеряться , сохраните себе этот чек-лист и прочитайте его перед посещением стоматолога еще раз.

Что должен сделать ваш стоматолог на приёме:


Попросить заполнить анкету о вашем здоровье.В ней вы должны указать данные об аллергии и всех заболеваниях, не связанных с зубами. От этой информации зависит выбор лечения.

Расспросить подробно про зубы. Стоматолог обязательно спрашивает, что вас беспокоит, есть ли боли, когда вы последний раз были у врача.Индивидуальный подход позволяет подобрать оптимальный план лечения.

Соблюдать гигиену.
А именно, перед осмотром врач обязан помыть руки. Только после этого он надевает перчатки и обрабатывает руки антисептиком. После приёма врач повторно обрабатывает руки.

Информировать вас о том, что он сейчас будет делать.Пациенту не всегда бывают понятны действия врача. Честный врач ничего от вас не скрывает, поясняет, что он делает и почему.

Сфотографировать ваши зубы. Фото ваших зубов нужно для того, чтобы зафиксировать исходную ситуацию, отслеживать лечение и сделать его более прозрачным. .

Провести необходимую диагностику.Обычно это трёхмерный или панорамный снимок зубов. На нём видны все зубы, состояние корней и костей.

Объяснить план лечения.Врач постарается объяснить так, чтобы вы понимали свой диагноз.Он предлагает варианты лечения каждого зуба, описывает их плюсы и минусы, говорит, сколько это продлится по времени и сколько это будет стоить.

Ответить на все вопросы пациента.Тут очень не советую стесняться, обязательно переспросите то, что не поняли, от этого зависит ваше здоровье, и вы должны до конца понимать что и как будет происходить.
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Будете применять на практике мои советы?

Ждем Вас на консультацию по адресу: ул.Гоголя 15,ТЦ "Юпитер", 3 этаж.
Для записи напишите в Директ "Нужна консультация" и ваш номер телефона.
Так же запись по т.8 (383)2-383-078.

Источник: Раздел стоматологической клиники "Колибри" на сайте Весь Бердск

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