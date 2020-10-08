Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах

Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых в нашей стране.

Поздравления с Днем Сергия Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский

И. Языкова

Тихий свет на Маковце-горе



Над обителью, что радуга, цветет:Это инок Сергий на зареТроице молитву воздает.Инок встанет, принесет воды, —И за все нехитрые трудыБлагодарность Богу вознесёт.Затеплит лампады у икон,Вспомнит тех, кто страждет и гоним.По утрам над храмом перезвон:Ангел Литургию служит с ним!А случится — вдруг заглянет зверьИз лесу, свирепый и большой, —Отворит медведю инок дверь,Хлеб разделит, напоит водой.Инок Сергий тих и молчалив,Но по всей Руси идет молва:Чудотворен свет его молитв,Сила благодатная в словах!Тихий свет на Маковце-гореРадугой цветет над всей землёй:Это инок Сергий на зареМолится с небес о нас с тобой!«Отче наш! Молению внемли!Дух Святой, очисти и спаси!Сыне Божий! В этот грозный часНе остави каждого из нас!»

Ожидание чуда

Юрий Шмидт

К чудотворным мощам прикасаюсь с надеждой

Исцелить свою душу от скверн и плевел.

Чтобы в вере своей не считался невеждой,

Чтобы жить на Земле, как Господь повелел.

Ты прости меня, Отче: был в помыслах грешен,

На обиды обидой в душе отвечал.

И с добром, и со злом путь мой крепко замешан.

Не всегда я в ответ на удары молчал.

Прислоняюсь к мощам и читаю молитву:

«Вразуми, Отче Сергий, и дай мне понять:

Когда нужно с врагом подниматься на битву,

А когда на злодейство добром отвечать.

Просвети разум мой ты, хотя б на мгновенье,

Дай, прошу тебя, Отче, свой мудрый совет.

Я стою пред тобой, преклонивши колени

И услышать хочу на вопросы ответ.

Молитвы Сергия Радонежского

Александр Дегтярев

В глухом уединённом месте,

Среди берёзовых лесов.



С усердием радел в молитве,Отшельник в горечи оков.

Они держали Русь родную,

Петлёй аркана у седла.

Тянули кровь её земную,

Держали в рабстве города.

Он обратился о защите,

Не плоти собственной своей.



Душа просила сил отчизне,С колен подняться ей скорей.

Все помыслы чисты и светлы,

Их выстрадала вся Земля.

Собрал в единое все силы,

Он не берёг их для себя.

Приняв отшельника молитвы,

Господь дал знак ему слезой.



Стояли близко с ним там горы,Они пролились вниз водой.

Послал наш Бог народу мудрость,

В единый всех собрал порыв.

Рубили вместе сети низость,

К свободе путь Руси открыв.

Шумят собою водопады,

Благой порыв собой несут.



Бегут, вниз лечащие воды,От сглаза всех нас берегут.

Наш старец с жизнью посвящённой,

Во благо русской всей земли,

К святому лику приобщённый

Остался вечно на Руси.

Сергий Радонежский

(Сергей Соловьев, 1906 год)

Весь день из рук не выпускав пилы,

Вдали соблазнов суетного мира,

Простой чернец, без церкви и без клира,

Молюсь в лесу, среди туманной мглы.

Заря зажгла сосновые стволы,

Запахло земляникой; стало сыро…

Звучи, звучи, вечерняя стихира

Под тихое жужжание пчелы.

Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный.

Вдали сияют ризой изумрудной

Луга в благоухающих цветах,

Мой храм наполнен медом и смолою.

Пречистая! склонившись к аналою,

К Тебе взывает юноша-монах.

Печальник Российской державы преподобный Сергий

(Игумен Виссарион [Остапенко])

Всем известно, кого ни спроси,

О подвижнике авве великом,

Предстоящем на страже Руси

У престола с архангельским ликом.

О России любовью горя,

Умиленно молитвы возносит

И пощады у Бога-Царя

Нераскаянным грешникам просит,



Чтобы Бог обратил россиянНа спасительный путь покаянья,Все грехи попалил, как бурьян,Тех, кто бросит свои злодеянья;Чтобы Родина вновь обрелаСвою прежнюю к Небу дорогу,Всей душой и умом ожила,Угождая единому Богу.О великий угодник ХристовИ печальник Российской державы!Помолись, чтоб народ был готовОт хмельной исцелиться отравы,Чтоб воспрянул он всею душойОт греховной погибельной спячкиИ молитвою слезной, большойВсе очистил неверья болячки.

Преподобный Сергий Радонежский

(Е. Санин)

На подвиг князя провожая..

Он, волю Неба выражая,

Монахов дал ему с собой

На зримый и незримый бой.

Своей молитвой многомощной

Молился Сергий денно-нощно



За наших предков и… за нас –Ведь битва длится и сейчас!

Стихи о Сергии Радонежском

(С. Юрьев)

Октября восьмое –

верно, день особый.

Снег умильный выпал,

горстками сугробы.

Настоятель Радонежский,

преподобный Сергий,

день твой нынче празднуется.

Стою в молитве терпкой:

В руке свеча горящая:

–..и утверди нас в вере.. –

вот сила настоящая,

настолько в ней уверен.

Сергий настоятель,

святой игумен Радонежский,

учитель, воспитатель,

молюсь тебе и радуюсь.

Источник: vpoz.ru