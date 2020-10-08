Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах

Преподобный Сергий Радонежский
И. Языкова
Тихий свет на Маковце-горе
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздает.
Инок встанет, принесет воды, —
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.
Затеплит лампады у икон,
Вспомнит тех, кто страждет и гоним.
Ангел Литургию служит с ним!
А случится — вдруг заглянет зверь
Из лесу, свирепый и большой, —
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идет молва:
Сила благодатная в словах!
Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветет над всей землёй:
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой!
«Отче наш! Молению внемли!
Дух Святой, очисти и спаси!
Не остави каждого из нас!»
Ожидание чуда
Юрий Шмидт
К чудотворным мощам прикасаюсь с надеждой
Исцелить свою душу от скверн и плевел.
Чтобы в вере своей не считался невеждой,
Чтобы жить на Земле, как Господь повелел.
Ты прости меня, Отче: был в помыслах грешен,
На обиды обидой в душе отвечал.
И с добром, и со злом путь мой крепко замешан.
Не всегда я в ответ на удары молчал.
Прислоняюсь к мощам и читаю молитву:
«Вразуми, Отче Сергий, и дай мне понять:
Когда нужно с врагом подниматься на битву,
А когда на злодейство добром отвечать.
Просвети разум мой ты, хотя б на мгновенье,
Дай, прошу тебя, Отче, свой мудрый совет.
Я стою пред тобой, преклонивши колени
И услышать хочу на вопросы ответ.
Молитвы Сергия Радонежского
Александр Дегтярев
В глухом уединённом месте,
Среди берёзовых лесов.
Отшельник в горечи оков.
Они держали Русь родную,
Петлёй аркана у седла.
Тянули кровь её земную,
Держали в рабстве города.
Он обратился о защите,
Не плоти собственной своей.
С колен подняться ей скорей.
Все помыслы чисты и светлы,
Их выстрадала вся Земля.
Собрал в единое все силы,
Он не берёг их для себя.
Приняв отшельника молитвы,
Господь дал знак ему слезой.
Они пролились вниз водой.
Послал наш Бог народу мудрость,
В единый всех собрал порыв.
Рубили вместе сети низость,
К свободе путь Руси открыв.
Шумят собою водопады,
Благой порыв собой несут.
От сглаза всех нас берегут.
Наш старец с жизнью посвящённой,
Во благо русской всей земли,
К святому лику приобщённый
Остался вечно на Руси.
Сергий Радонежский
(Сергей Соловьев, 1906 год)
Весь день из рук не выпускав пилы,
Вдали соблазнов суетного мира,
Простой чернец, без церкви и без клира,
Молюсь в лесу, среди туманной мглы.
Заря зажгла сосновые стволы,
Запахло земляникой; стало сыро…
Звучи, звучи, вечерняя стихира
Под тихое жужжание пчелы.
Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный.
Вдали сияют ризой изумрудной
Луга в благоухающих цветах,
Мой храм наполнен медом и смолою.
Пречистая! склонившись к аналою,
К Тебе взывает юноша-монах.
Печальник Российской державы преподобный Сергий
(Игумен Виссарион [Остапенко])
Всем известно, кого ни спроси,
О подвижнике авве великом,
Предстоящем на страже Руси
У престола с архангельским ликом.
О России любовью горя,
Умиленно молитвы возносит
И пощады у Бога-Царя
Нераскаянным грешникам просит,
На спасительный путь покаянья,
Все грехи попалил, как бурьян,
Тех, кто бросит свои злодеянья;
Чтобы Родина вновь обрела
Свою прежнюю к Небу дорогу,
Всей душой и умом ожила,
Угождая единому Богу.
И печальник Российской державы!
Помолись, чтоб народ был готов
От хмельной исцелиться отравы,
Чтоб воспрянул он всею душой
От греховной погибельной спячки
И молитвою слезной, большой
Все очистил неверья болячки.
Преподобный Сергий Радонежский
(Е. Санин)
На подвиг князя провожая..
Он, волю Неба выражая,
Монахов дал ему с собой
На зримый и незримый бой.
Своей молитвой многомощной
Молился Сергий денно-нощно
Ведь битва длится и сейчас!
Стихи о Сергии Радонежском
(С. Юрьев)
Октября восьмое –
верно, день особый.
Снег умильный выпал,
горстками сугробы.
Настоятель Радонежский,
преподобный Сергий,
день твой нынче празднуется.
Стою в молитве терпкой:
В руке свеча горящая:
–..и утверди нас в вере.. –
вот сила настоящая,
настолько в ней уверен.
Сергий настоятель,
святой игумен Радонежский,
учитель, воспитатель,
молюсь тебе и радуюсь.
Источник: vpoz.ru