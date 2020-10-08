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Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах

00:45 08.10.2020 Фото: omolitvah.ru
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Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых в нашей стране.

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Поздравления с Днем Сергия Радонежского
Сюжет: Православные обряды
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Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихахКакой сегодня церковный праздник? Кого православные почитают 8 октября 2020 годаЕщё 314 новостей

Преподобный Сергий Радонежский

И. Языкова

Тихий свет на Маковце-горе

Над обителью, что радуга, цветет:
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздает.
Инок встанет, принесет воды, —
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.
Затеплит лампады у икон,
Вспомнит тех, кто страждет и гоним.
По утрам над храмом перезвон:
Ангел Литургию служит с ним!
А случится — вдруг заглянет зверь
Из лесу, свирепый и большой, —
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идет молва:
Чудотворен свет его молитв,
Сила благодатная в словах!
Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветет над всей землёй:
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой!
«Отче наш! Молению внемли!
Дух Святой, очисти и спаси!
Сыне Божий! В этот грозный час
Не остави каждого из нас!»

Ожидание чуда

Юрий Шмидт

К чудотворным мощам прикасаюсь с надеждой
Исцелить свою душу от скверн и плевел.
Чтобы в вере своей не считался невеждой,
Чтобы жить на Земле, как Господь повелел.

Ты прости меня, Отче: был в помыслах грешен,
На обиды обидой в душе отвечал.
И с добром, и со злом путь мой крепко замешан.
Не всегда я в ответ на удары молчал.

Прислоняюсь к мощам и читаю молитву:
«Вразуми, Отче Сергий, и дай мне понять:
Когда нужно с врагом подниматься на битву,
А когда на злодейство добром отвечать.

Просвети разум мой ты, хотя б на мгновенье,
Дай, прошу тебя, Отче, свой мудрый совет.
Я стою пред тобой, преклонивши колени
И услышать хочу на вопросы ответ.

Молитвы Сергия Радонежского

Александр Дегтярев

В глухом уединённом месте,
Среди берёзовых лесов.

С усердием радел в молитве,
Отшельник в горечи оков.

Они держали Русь родную,
Петлёй аркана у седла.
Тянули кровь её земную,
Держали в рабстве города.

Он обратился о защите,
Не плоти собственной своей.

Душа просила сил отчизне,
С колен подняться ей скорей.

Все помыслы чисты и светлы,
Их выстрадала вся Земля.
Собрал в единое все силы,
Он не берёг их для себя.

Приняв отшельника молитвы,
Господь дал знак ему слезой.

Стояли близко с ним там горы,
Они пролились вниз водой.

Послал наш Бог народу мудрость,
В единый всех собрал порыв.
Рубили вместе сети низость,
К свободе путь Руси открыв.

Шумят собою водопады,
Благой порыв собой несут.

Бегут, вниз лечащие воды,
От сглаза всех нас берегут.

Наш старец с жизнью посвящённой,
Во благо русской всей земли,
К святому лику приобщённый
Остался вечно на Руси.

Сергий Радонежский

(Сергей Соловьев, 1906 год)

Весь день из рук не выпускав пилы,
Вдали соблазнов суетного мира,
Простой чернец, без церкви и без клира,
Молюсь в лесу, среди туманной мглы.

Заря зажгла сосновые стволы,
Запахло земляникой; стало сыро…
Звучи, звучи, вечерняя стихира
Под тихое жужжание пчелы.

Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный.
Вдали сияют ризой изумрудной
Луга в благоухающих цветах,

Мой храм наполнен медом и смолою.
Пречистая! склонившись к аналою,
К Тебе взывает юноша-монах.

Печальник Российской державы преподобный Сергий

(Игумен Виссарион [Остапенко])

Всем известно, кого ни спроси,
О подвижнике авве великом,
Предстоящем на страже Руси
У престола с архангельским ликом.
О России любовью горя,
Умиленно молитвы возносит
И пощады у Бога-Царя
Нераскаянным грешникам просит,

Чтобы Бог обратил россиян
На спасительный путь покаянья,
Все грехи попалил, как бурьян,
Тех, кто бросит свои злодеянья;
Чтобы Родина вновь обрела
Свою прежнюю к Небу дорогу,
Всей душой и умом ожила,
Угождая единому Богу.
О великий угодник Христов
И печальник Российской державы!
Помолись, чтоб народ был готов
От хмельной исцелиться отравы,
Чтоб воспрянул он всею душой
От греховной погибельной спячки
И молитвою слезной, большой
Все очистил неверья болячки.

Преподобный Сергий Радонежский

(Е. Санин)

На подвиг князя провожая..
Он, волю Неба выражая,
Монахов дал ему с собой
На зримый и незримый бой.

Своей молитвой многомощной
Молился Сергий денно-нощно

За наших предков и… за нас –
Ведь битва длится и сейчас!

Стихи о Сергии Радонежском

(С. Юрьев)

Октября восьмое –
верно, день особый.
Снег умильный выпал,
горстками сугробы.

Настоятель Радонежский,
преподобный Сергий,
день твой нынче празднуется.
Стою в молитве терпкой:

В руке свеча горящая:
–..и утверди нас в вере.. –
вот сила настоящая,
настолько в ней уверен.

Сергий настоятель,
святой игумен Радонежский,
учитель, воспитатель,
молюсь тебе и радуюсь.

Источник: vpoz.ru

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