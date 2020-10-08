Какой сегодня праздник 8 октября 2020 года в России и мире. События в истории

Какие есть сегодня, 8 октября 2020 года, праздники, отмечаемые в России и разных странах, а также значимые события в истории? Рассказываем.

И день осьминога сегодня • День солнечных улыбок • Всемирный день зрения (World Sight Day) • Всемирный день осьминога (World Octopus Day) • День командира надводного, подводного и воздушного корабля • День памяти преподобной Евфросинии Суздальской • День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина • День вареников (National Pierogi Day) - США • День юриста - Украина • День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) - США • День сельского хозяйства - Таджикистан • День детей - Иран • День игры в салки (American Touch Tag Day) - США • День танкиста - Армения • День независимости - Хорватия • День военно-воздушных сил - Индия • День военно-морских сил - Перу • День героического партизана - Куба • Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика • Сергей Капустник (Сергей - курятник) События в истории • 8 октября 1818 года в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки • 8 октября 1896 года впервые опубликован промышленный индекс Доу-Джонса • 8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио • 8 октября 1961 года состоялось открытие Государственного Кремлевского дворца съездов Источник: kakoysegodnyaprazdnik

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