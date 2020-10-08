Какой сегодня праздник 8 октября 2020 года в России и мире. События в истории

• День солнечных улыбок
• Всемирный день зрения (World Sight Day)
• Всемирный день осьминога (World Octopus Day)
• День командира надводного, подводного и воздушного корабля
• День памяти преподобной Евфросинии Суздальской
• День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина
• День вареников (National Pierogi Day) - США
• День юриста - Украина
• День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) - США
• День сельского хозяйства - Таджикистан
• День детей - Иран
• День игры в салки (American Touch Tag Day) - США
• День танкиста - Армения
• День независимости - Хорватия
• День военно-воздушных сил - Индия
• День военно-морских сил - Перу
• День героического партизана - Куба
• Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика
• Сергей Капустник (Сергей - курятник)
События в истории
• 8 октября 1818 года в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки
• 8 октября 1896 года впервые опубликован промышленный индекс Доу-Джонса
• 8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио
• 8 октября 1961 года состоялось открытие Государственного Кремлевского дворца съездов
Источник: kakoysegodnyaprazdnik