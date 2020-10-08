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Какой сегодня праздник 8 октября 2020 года в России и мире. События в истории

12:08 08.10.2020 Фото: Pexels
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Какие есть сегодня, 8 октября 2020 года, праздники, отмечаемые в России и разных странах, а также значимые события в истории? Рассказываем.

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И день осьминога сегодня

• День солнечных улыбок

• Всемирный день зрения (World Sight Day)

• Всемирный день осьминога (World Octopus Day)

• День командира надводного, подводного и воздушного корабля

• День памяти преподобной Евфросинии Суздальской

• День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина

• День вареников (National Pierogi Day) - США

• День юриста - Украина

• День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) - США

• День сельского хозяйства - Таджикистан

• День детей - Иран

• День игры в салки (American Touch Tag Day) - США

• День танкиста - Армения

• День независимости - Хорватия

• День военно-воздушных сил - Индия

• День военно-морских сил - Перу

• День героического партизана - Куба

Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика

• Сергей Капустник (Сергей - курятник)

События в истории

• 8 октября 1818 года в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки

• 8 октября 1896 года впервые опубликован промышленный индекс Доу-Джонса

• 8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио

• 8 октября 1961 года состоялось открытие Государственного Кремлевского дворца съездов

Источник: kakoysegodnyaprazdnik

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