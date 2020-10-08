Что можно и нельзя делать в Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: Астропрогноз для каждого знака на опасный период

Не стоит устраиваться на новую работу, открывать бизнес, совершать крупные покупки, переезжать на новые места, отправлять ценные посылки — они могут затеряться.

С 14 октября по 3 ноября земляне снова окажутся под влиянием Ретроградного Меркурия

С 14 октября по 3 ноября земляне снова окажутся под влиянием Ретроградного Меркурия. Чего ждать в это время и какая опасность грозит каждому знаку Зодиака — читайте далее в статье.

В 2020 году жителям Земли пришлось уже дважды пережить влияние Ретроградного Меркурия. Каждый из этих периодов продлился (+/-) 3 недели. Теперь осталось переждать последний Ретроградный Меркурий в 2020 году — с 14.10 по 03.11.

Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: что можно делать?

Период Ретроградного Меркурия с 14 октября по 3 ноября может принести в нашу жизнь дела из прошлого. Придется решать былые задачи, что-то доделывать, переделать, исправить ошибки. Удастся расставить точки над "і" в вопросах, над которыми работали долго время.

Пойдет на пользу избавление от всего ненужного: выбрасывайте хлам, попрощайтесь с надоевшими людьми, разорвите тяжелые отношения, которые себя изжили, избавьтесь от старых связей, контактов.

Также в это время в вашу жизнь нежданно и без приглашения могут постучаться люди и из прошлого. Удастся возобновить старую связь. Если вы дорожите отношениями, то это отличный период, чтобы их вернуть.

ретроградный меркурий

Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября: чего нельзя делать?

В период Ретроградного Меркурия могут возникать сложности: поломка техники, транспортных средств, ошибки в документах. Следует быть внимательными во всему, за что бы ни взялись. Порой могут меняться и срываться планы, к этому нужно быть готовыми.

Не стоит устраиваться на новую работу, открывать бизнес, совершать крупные покупки, переезжать на новые места, отправлять ценные посылки — они могут затеряться. Не нужно оформлять документы — отложите работу с бумагами на период после 3 ноября.

В Ретроградный Меркурий лучше не отправляться в путешествия в новые места, потому что все может пойти совсем не по плану. Но если вы собрались ехать туда, где уже были — поездка сложится удачно. Если нельзя отложить путешествие или командировку, то старайтесь тщательно проверять все данные, даты и расписания.



ретроградный меркурий

Предлагаем узнать, что произойдет с каждым знаком Зодиака в Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Овна

Можете вернуться к старым делам, связанным с финансами. Речь идет о различных выплатах, партнерских соглашениях, кредитах, льготах, страховых возмещениях, наследстве. Если в вашей жизни недавно случился форс-мажор, то придется вернуться к этим делам, чтобы поставить финальную точку. Возможно, придется обратиться к государственным органам. Кроме того, могут вернуться в жизнь люди из прошлого: появится шанс вернуть старые любовные отношения.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Тельца

Тельцам в период Ретроградного Меркурия с 14.10 по 03.11 придется вернется к старым делам как личного, так и делового характера. Придется что-то доделывать, корректировать. Многие вернутся на старые работы, к былым сферам. Не стоит подписывать документы, заключать договора. Ретроградный Меркурий будет влиять на вашу личную жизнь. Не приветствуются заключения браков, вступление в новые отношения. На горизонте может появиться человек, с которым ранее были в отношениях.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Близнецов

Ретроградный Меркурий Близнецов может возвратить в былые дела рутинного характера. Придется заниматься наведением порядка как в домашнем хозяйстве, так и на работе. Отличное время для ремонта, генеральной уборки. Может возникнуть необходимость обратиться к врачу со старой проблемой. Хороший период для диеты, избавления от дурных привычек. Конец периода Ретроградности может вернуть вас к делам, имеющим отношения к теме детей и творческих проектов.



Период Ретроградного Меркурия Раков может возвратить к вопросам воспитания детей. Некоторые представители вернутся к старым хобби, давним проектам. Период окажет влияние на романтические отношения. Придется решать давние проблемы. На горизонте могут появиться люди из прошлого. Хороший период помириться с теми, с кем были в ссоре. После 28 октября можете вернуться к темам, связанным с недвижимостью, переездами. Новыми делами лучше не заниматься.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Льва

Период Ретроградного Меркурия у Львов может быть связан с возвращением к делам бытового характера. Проблемы могут иметь отношение к ремонту, переезду, покупки транспортного средства. Не лучшее время для начала таких дел: в последствии можете разочароваться в новом месте, а ремонт пойдет в замедление. В вашей жизни могут появиться люди из прошлого. Старые родственники напомнят о себе.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Девы

Ретроградный Меркурий принесет Девам дела, имеющие отношения к поездкам, переездам, обучению чему-то новому. Будете заниматься делами, связанными с деньгами, начало которым было заложено уже давно. Не беритесь за что-то существенно новое.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Весов

В период Ретроградного Меркурия у Весов могут возобновиться старые проблемы, связанные с деньгами. Кое-кто вернется на старое место работы. Кому-то могут вернуть долг. В это время сможете приобрести вещь, о которой давно мечтали. Если эту идею давно вынашивали — покупка будет удачной. С 28 октября могут подняться темы, имеющие отношение к вашей внешности.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Скорпиона

Период Ретроградного Меркурия будет оказывать влияние на вашу личность в целом и здоровье. Можете вернуться к старому стилю, мышлению, подходу к проблемам. Возможно, наконец-то займетесь профилактикой здоровья, посетите врача. Некоторые представители вернутся к давним целям, пересмотрят планы. Появится возможность избавиться от давнего ограничения.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Стрельца

В период Ретроградного Меркурия в жизни Стрельцов может всплыть информация, которую давно хотели узнать, о человеке из прошлого. Кто-то может поделиться с вами давней тайной. Период может быть связан с восстановлением отношений, которые носили скрытый характер. После 28 октября могут подняться темы, имеющие отношения к коллективным проектам.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Козерогов

Период Ретроградного Меркурия будет связан с интернет-проектами. Придется что-то исправлять, доделывать. Можете вновь вернуться в группу по интересам. Могут восстановиться дружеские связи, которые ранее были прерваны. Не забывайте, что новых дел лучше не начинать, особенно, если они связанны с социальными проектами. Поднимутся старые профессиональные вопросы.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Водолея

В этот период в жизни Водолеев поднимется вопрос, связанный с репутацией. Положение в обществе может сильно измениться. Придется завершить какой-то важный этап работы. Вас могут вновь позвать в старый коллектив. Могут реализоваться старые карьерные амбиции. Однако, это плохой период для поиска новой работой. Могут напоминать о себе люди, которые живут в других городах и странах.

Ретроградный Меркурий 14.10 — 03.11: прогноз для Рыб

Период Ретроградного Меркурия с 14 октября по 3 ноября для Рыб будет связан с путешествиями. Не желательно отправляться в новые места. Если нельзя избежать поездки/полета — внимательно проверяйте документы. Можете вернуться к делам, связанным с обучением и уровнем образования. Люди из прошлого напомнят о себе. Хорошее время для восстановления связей. На горизонте могут появиться старые возлюбленные издалека. Придется обратиться в государственные учреждения.

Источник: hochu.ua