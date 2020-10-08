Какие выплаты семьям с детьми может вернуть Путин осенью 2020?

С 1 октября «коронавирусные» пособия прекратили выплачивать. Но риторика президент последних дней о необходимости поддержки семей указывает на то, что выплаты могут возобновить.

Единовременную выплату в 10 000 рублей давали детям до 16 лет

С октября 2020 года прекратили выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты семьям с детьми. Эти выплаты производились по инициативе Владимира Путина.

Напомним, что по 20 000 рублей в июне и июле получили 28 млн российских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Федеральный бюджет потратил на это порядка 550 млрд рублей. Кроме того, по 5000 рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей до 3 лет в сумме 62,7 млрд рублей. Увеличили выплаты и продлевали до сентября семьям, где оба родителя потеряли работу. Не менее половины регионального прожиточного минимума получали семьи с детьми от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход не превышал одного минимума.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

Перестали действовать меры поддержки безработных, введенные в пандемию — повышенное пособие и 3000 рублей на каждого ребенка. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, могли получать пособие по безработице в размере 12 130 рублей на протяжении трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

Пока президент не сделал никаких конкретных заявлений, хотя заданный тон на продолжение поддержки обнадеживает. Напомним, 23 сентября Путин, выступая перед сенаторами в Кремле, анонсировал и озвучил ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми.

В частности, поручил правительству увеличить размер выплат на детей с 3 до 7 лет. Она была введена для семей с низким доходом в 2020 году. Ее размер составляет половину размера прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка. Сейчас это пример 6000 рублей.

Владимир Путин указал правительству о возможности доведения размера данной выплаты до одного прожиточного минимума. В данном случае ежемесячный размер выплаты на ребенка составит в среднем 12 000 рублей. Выплаты планируют начать с 2021 года.

Президент подчеркнул, что на 2021 год удается проиндексировать материнский капитал. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка. И за второго ребенка уже дадут - 639 432 рублей.

6 октября Путин снова вспомнил коронавирус, «угроза которого еще не ушла», и вновь говорил о поддержке семей с детьми. Об этом шла речь на встрече с руководителями фракций нижней палаты российского парламента.

- Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения... На что здесь хотел бы обратить особое внимание? В Послании Федеральному Собранию предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми... Мы приняли целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете, - многообещающе завил президент.

А поскольку заболеваемость коронавирусом снова растет, пришла вторая волна, вновь вводятся ограничения в некоторых регионах, россияне считают, что необходимо вернуть антикризисные выплаты, которые получали разные категории с апреля по сентябрь 2020.