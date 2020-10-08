С победой выйдут из високосного 2020 года эти 5 знаков зодиака. У кого все получится?

Они воплотят в реальность все свои мечты и наладят хорошие отношения, превратив в реальность все свои мечты. Сильные и уверенные в себе знаки получат от жизни яркие сюрпризы. Кто эти знаки зодиака, которые добьются успеха в конце 2020 года?

Они почувствуют, что им горы по плечу

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Можно считать, что Стрельцам в 2020 году повезло несказанно. По большому счету этот знак по жизни настоящий счастливчик, не стал для него исключением и 2020 год. Закончив его на «ура», Стрельцы начнут писать планы на 2021 год. Если кто-то захочет разгадать секрет их удачи – то он очень прост: Стрельцы доверяют пространству, в котором живут, отсюда и успех. Но есть и одна очень незаметная на первый взгляд деталь: этот знак всегда хорошо подумает, и только потом принимает решение. Вот почему у этого знака все складывается гладко и красиво. 2020 год принесет Стрельцам долгожданную прибыль, а в последние дни декабря перед этим знаком откроются новые возможности, и укажут прямой путь к победе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У этого знака зодиака в обиходе всегда своя стратегия, благодаря которой данный знак добивается долгожданных побед. По стечению обстоятельств, или скорее по закономерности, в 2020 году победные трубы выпадут для Козерога в декабре. Но успех придет не сам по себе, а благодаря трудолюбию и упорству Козерога.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Смелый, решительный, волевой Скорпион преодолеет на своем пути любые препятствия, но своего добьется. Жизненные неудачи практически никогда не преследуют этот знак, потому как следуя пословице – смелость города берет. Скорпионы успешно решат все проблемы с долгами, и в личной жизни у них будет все отлажено и стабильно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Звериный Царь по жизни лидер. Его нисколько не смущают собственные проступки, которые не всегда могут быть благовидными. Добившись очередной победы, Львы даже не станут обращать внимания на окружающих, и продолжат движение вперед. Цель оправдывает средства – это про них, про Львов. А посему препятствий для них практически не существует. Они свободно переступят через своих недоброжелателей и без оглядки еще на шаг продвинутся вперед. 2020 год закончится для них победными маршами.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Роль лидера среди всех остальных созвездий выпала представителям, родившимся под знаком Овна. Под конец 2020 года у Овнов появится полно возможностей, чтобы привлечь к себе счастье и удачу. Целеустремленные от природы Овны преодолеют любые трудности на жизненном пути, и легко пополнят ряды победителей. Положительные эмоции этого знака зодиака привлекают счастье и большой успех.

Источник: rsute