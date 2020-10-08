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Общество / Стиль жизни

Лиза Галкина уже во всю шпарит на французском

08:08 08.10.2020 Фото: instagram.com
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Поклонники восхитились Лизой: «Обожаю », «Добрый день, чудесная девочка ....тьфу тьфу ....дай бог здоровья ей и вашей семье!».

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Максим Галкин и Алла Пугачева являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе

Лизе Галкиной 18-го сентября исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. В далеком 2001 году они встретились, Примадонне сразу понравился талантливый артист, а спустя 10 лет сыграли скромную свадьбу. Затем переехали в деревню Грязь, где расположен замок Галкина. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов: Лизу и Гари.

44-летний Максим Галкин активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад на фан-странице семилетней Лизы Галкиной появилось новое видео, где она продемонстрировала свои знание французского языка.

Поклонники восхитились Лизой: «Обожаю », «Добрый день, чудесная девочка ....тьфу тьфу ....дай бог здоровья ей и вашей семье!», «Такая прелесть. Просто загляденье », «Красотуличка!», «Люблю французский», - отметили пользователи Сети.


Источник: clutch.ua

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