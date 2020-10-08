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Красота / Общество

Женька из "Папиных дочек" показала фигуру в бикини

11:11 08.10.2020 Фото: instagram.com
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«И это мать двоих детей? Даша, вы прекрасны!» - комментируют пользователи Сети.

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Сейчас девушка не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама

28-летняя артистка опубликовала пикантные фото в своем Instagram. Читай, чтобы узнать больше.

Российская актриса Дарья Мельникова многим запомнилась по роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки". Сейчас девушка не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама. Она воспитывает двух сыновей от Артура Смольянинова. После рождения второго ребенка звезда кардинально сменила имидж: сделала короткую стрижку и немного изменила стиль одежды.

Так, некоторое время назад Мельникова в социальной сети обнародовала снимки, на которых запечатлена в откровенном черном купальнике. Наряд подчеркнул стройную фигуру и красивую грудь звезды.

«Сфоткай, как я к солнышку тянусь! Сфоткал? Покажи!», - написала звезда "Папиных дочек".

Поклонники не смогли пройти мимо фото Мельниковой и засыпали ее восторженными комментариями.

«Дарья! Да вы в отличной форме! », «Не, ну хорошо же получилось», «Даша!!! Верните свои длинные волосы!!!!», «И это мать двоих детей? Даша, вы прекрасны!», «Отлично выглядишь », «Идеальная», «Женщина, вы взрываете весь инстаграм», «Моя любимая папина дочка, Дарья Алексеевна!!!Спасибо за красоту и работу! Прям, как восьмиклассница!», «Настоящая красивая девочка. Не то, что все остальные инстасамки. Даша ты просто», - комментируют пользователи Сети.

Источник: clutch.ua

актриса купальник поклонники соцсети фигура фото Дарья Мельникова Instagram
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