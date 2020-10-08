Астропрогноз на четверг 8 октября 2020 года: Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность

Знак Зодиака Лев гороскоп на четверг, 8 октября, предупредил о лживых обещаниях, а Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность.
Овнов и Дев может посетить вдохновение, говорится в прогнозе, сообщает Главред.
В гороскопе также говорится, что Овнам, Скорпионам и Стрельцам грозит неприятная новость.
Что представителям воздушной стихии сулит астропрогноз
Водолей
Найдите время для развития духовной сферы. Благоприятно продолжение рода – можно зачать очень здорового и душевно чистого человека.
Близнецы
Из-за неожиданного поступка отношения с близкими могут осложниться. Можно погулять, потренироваться и купить что-то дорогое, – только не изделие из камня или драгоценность.
Весы
Можно подписывать договора и учиться. Если получите предложение, которое вам подходит, можно быстро говорить "да".
Что представителям огненной стихии сулит астропрогноз
Стрелец
Вам сулят тягостные обязанности. Ждите вестей, которые могут омрачить общение с партнерами. Отношения с друзьями могут усложнить необдуманная фраза или поступок.
Овен
До обеда вы почувствуете вдохновение и будете открыты к общению. После обеда можно получить плохую новость, из-за которой в отношениях с теми, кто рядом, возможна "напряженка". Лучше избегать общения и отложить дела.
Лев
Чтобы избежать финансовых провалов, откажитесь от дел, связанных с деньгами. Вам могли дать лживое обещание.
Что представителям земной стихии сулит астропрогноз
Козерог
Можете что-то купить, но не тратьте деньги на мебель и недвижимость. На любовном фронте возможны неприятности, не стоит слишком сильно переживать.
Телец
Если не хотите лишиться друзей – откажитесь от сделок с совестью. Из-за одного из близких могут осложниться отношения в семье.
Дева
Есть шанс решить проблемы, которые давно не дают покоя. Вас может посетить вдохновение.
Что представителям водной стихии сулит астропрогноз
Скорпион
Возможен удар по организму – новая болезнь или обострение хронической. Вы можете потерять самообладание из-за неприятной новости. Животные могут помочь улучшить состояние здоровья.
Рак
Перестаньте слишком радужно воспринимать финансовую ситуацию – возможны материальные неудачи.
Рыбы
Возможны проблемы с деньгами. Автомобилистам не стоит терять бдительность. Противопоказан уход в себя.