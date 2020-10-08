07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Гороскопы / Общество

Астропрогноз на четверг 8 октября 2020 года: Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность

00:09 08.10.2020 Фото: freeimg.ru
0

Овнов и Дев может посетить вдохновение, говорится в прогнозе.

% name% title
Огненные и водный знаки Зодиака могут получить неприятное известие

Знак Зодиака Лев гороскоп на четверг, 8 октября, предупредил о лживых обещаниях, а Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность.

Овнов и Дев может посетить вдохновение, говорится в прогнозе, сообщает Главред.

В гороскопе также говорится, что Овнам, Скорпионам и Стрельцам грозит неприятная новость.

Что представителям воздушной стихии сулит астропрогноз

Водолей

Найдите время для развития духовной сферы. Благоприятно продолжение рода – можно зачать очень здорового и душевно чистого человека.

Близнецы

Из-за неожиданного поступка отношения с близкими могут осложниться. Можно погулять, потренироваться и купить что-то дорогое, – только не изделие из камня или драгоценность.

Весы

Можно подписывать договора и учиться. Если получите предложение, которое вам подходит, можно быстро говорить "да".

Что представителям огненной стихии сулит астропрогноз

Стрелец

Вам сулят тягостные обязанности. Ждите вестей, которые могут омрачить общение с партнерами. Отношения с друзьями могут усложнить необдуманная фраза или поступок.

Овен

До обеда вы почувствуете вдохновение и будете открыты к общению. После обеда можно получить плохую новость, из-за которой в отношениях с теми, кто рядом, возможна "напряженка". Лучше избегать общения и отложить дела.

Лев

Чтобы избежать финансовых провалов, откажитесь от дел, связанных с деньгами. Вам могли дать лживое обещание.

Что представителям земной стихии сулит астропрогноз

Козерог

Можете что-то купить, но не тратьте деньги на мебель и недвижимость. На любовном фронте возможны неприятности, не стоит слишком сильно переживать.

Телец

Если не хотите лишиться друзей – откажитесь от сделок с совестью. Из-за одного из близких могут осложниться отношения в семье.

Дева

Есть шанс решить проблемы, которые давно не дают покоя. Вас может посетить вдохновение.

Что представителям водной стихии сулит астропрогноз

Скорпион

Возможен удар по организму – новая болезнь или обострение хронической. Вы можете потерять самообладание из-за неприятной новости. Животные могут помочь улучшить состояние здоровья.

Рак

Перестаньте слишком радужно воспринимать финансовую ситуацию – возможны материальные неудачи.

Рыбы

Возможны проблемы с деньгами. Автомобилистам не стоит терять бдительность. Противопоказан уход в себя.

астрология гороскоп гороскоп на четверг знаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие планы на день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах
00:45 08-10-2020
Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах
Какой сегодня церковный праздник? Кого православные почитают 8 октября 2020 года
00:30 08-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Кого православные почитают 8 октября 2020 года
8 октября - Всемирный день зрения: Красивые поздравления в праздник
00:12 08-10-2020
8 октября - Всемирный день зрения: Красивые поздравления в праздник
Астропрогноз на четверг 8 октября 2020 года: Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность
00:09 08-10-2020
Астропрогноз на четверг 8 октября 2020 года: Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность
БердскНож в голову: Раненого увезла "скорая" в горбольницу Бердска
22:19 07-10-2020
Нож в голову: Раненого увезла
Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин
22:08 07-10-2020
Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики
21:57 07-10-2020
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики
Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин
21:38 07-10-2020
Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин
Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию
21:29 07-10-2020
Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию
Россия объявила в розыск Тихановскую
21:06 07-10-2020
Россия объявила в розыск Тихановскую