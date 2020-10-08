День анестезиолога в 2020 году: Дата праздника и интересные факты

Ежегодно День анестезиолога — праздник тех, кто позволяет нам лечиться без боли, — отмечают в середине осени, и 2020 год - не исключение

Современную медицину невозможно представить без анестезии — науки милосердия. А ведь еще чуть более 170 лет назад обезболивание было непозволительной роскошью, все операции — от стоматологических до хирургических — проводились на живую. В День анестезиолога или, как его еще называют, Всемирный день анестезии, подробно рассказываем об истории этой профессии.

Когда отмечается праздник

У Дня анестезиолога есть закрепленная дата — 16 октября. В 2020 году праздник будут отмечать в пятницу.

История праздника

Днем рождения анестезии принято считать 16 октября 1846 года. Эта дата примечательна тем, что американские врачи — стоматолог Уильям Томас Мортон и хирург Джон Уоррен — провели в этот день первую публичную операцию, применив наркоз. В качестве анестезирующего средства использовали эфир, а сама процедура прошла в Массачусетском госпитале, который и сегодня называют "Домом эфира". Это событие в корне изменило медицину. Теперь пациенты могли переносить операции без боли — пытки, которую ранее влекли за собой любые хирургические вмешательства. А хирурги, чей профессионализм до изобретения анестезии измерялся скоростью проведения операции — чем быстрее, тем меньше мук ты доставишь больному — теперь могли улучшить качество собственной работы.

Профессия анестезиолога появилась только в ХХ веке — долгое время хирурги вводили наркоз самостоятельно. Но использующиеся в то время обезболивающие были несовершенны — эфир, а затем хлороформ и даже кокаин, зачастую вызывали осложнения. Хлороформ и вовсе взрывоопасен — если врач обращался с веществом неосторожно, операции с его использованием заканчивались плачевно. Из-за этого, кстати, у обывателей возникал страх перед обезболиванием и недоверие к врачам, его применяющим.

Поэтому появились анестезиологи — врачи, которые не только вводили наркоз, но и отвечали за состояние больного до, во время и после операции, следили за ходом процедуры и в случае необходимости оказывали помощь хирургу.

День анестезиолога приурочен к открытию Мортона и Уоррена, важность которого невозможно переоценить. Анестезия используется не только в хирургии, но и в других медицинских направлениях, таких как стоматология и психиатрия. Анестезирующие препараты постоянно совершенствуются, и обезболивание сегодня — не в пример безопаснее, чем даже каких-то 50 лет назад.

Традиции праздника

16 октября в центре внимания оказываются врачи-анестезиологи, медсестры и медбратья-анестезисты. Такой специалист находится с пациентом гораздо дольше, чем хирург — беседует с ним перед тем, как вводить наркоз, следит за его состоянием во время и после процедуры. Именно от его профессионализма зависит успех всей операции. Есть поговорка: хирург может зайти так далеко, насколько ему позволит анестезиолог.

Ежегодно врачей, овладевших столь важной профессией, поздравляют благодарные пациенты и коллеги, родственники и друзья. Профильные организации устраивают приуроченные к этому дню семинары, конференции и круглые столы.



День анестезиолога имеет второе название — Всемирный день анестезии или, как его называли раньше, "День эфира". В мире в этот праздник принято не только чествовать труд врачей-анестезиологов, но и проводить информационные кампании о том, почему доступная анестезия — безусловное право человека, а не привилегия избранных. И не только информационные — медицинские и благотворительные организации поставляют необходимые обезболивающие препараты и оборудование в города и страны, где их не хватает.

Интересные факты из истории анестезии

Анестезия — медицинская дисциплина с увлекательным прошлым. Попытки применить обезболивающие известны задолго до триумфа Мортона и Уоррена. Рассказываем о самых интересных фактах из истории анестезии.

1. Первое документальное свидетельство использования анестезии датировано примерно 200 годом н.э. Операция проводилась в Китае. Выдающийся врач Хуа Туо разработал обезболивающее зелье "мафейсан" (смесь растительных экстрактов). Его пациент, генерал Куан Ю, был ранен отравленной стрелой. Как гласит история, генерал выпил зелье и играл в шахматы, в то время как Хуа Туо выполнял свою работу, а те, кто наблюдал за операцией, теряли сознание. Куан Ю сохранял самообладание, не показывая ни малейшего признака боли. Но историки считают, что в этом случае дело было не только в обезболивающем эффекте, который оказала растительная смесь. В отношении к боли и борьбе с ней важны культурные и социальные факторы. Конфуцианство, буддизм и даосизм поощряют индивидуальные усилия по контролю, ограничению и управлению стрессом с помощью внутренней адаптации к боли и сокрытию внешнего выражения страданий. Поэтому в проведении успешной операции в этом случае есть заслуга не только врача, но и пациента, стойко терпевшего все медицинские манипуляции.

2. "Все вещи отравлены, и ничто не без яда, только доза позволяет чему-то не быть ядовитым" — эта известная цитата средневекового медика Парацельса заключает в себе принципы анестезии с момента ее раннего возникновения. Парацельс известен тем, что одним из первым подверг критике традиционные для своего времени методы лечения, показавшиеся бы нам сегодня варварскими, и ввел в медицину использование химических средств. Одним из них был тот самый эфир, который через 300 лет произведет переворот в мире медицины.

3. Вплоть до 19 века — до появления анестезии — врачи не проводили никаких хирургических операций в области живота и брюшной полости. А вот стоматология, наложение швов и даже ампутации конечностей были делом обычным. Пациент, которому предстояла сложная операция, делал глоток крепкого алкоголя и зажимал в зубах ремень. Его удерживало несколько человек, или же больного попросту привязывали к кушетке.

4. До открытия удивительных свойств эфира в разное время и в разных странах существовали свои методы обезболивания, зачастую весьма негуманные. В Древнем Риме, например, пациента аккуратно ударяли дубинкой по голове, для того, чтобы он потерял сознание. Главной задачей было не перестараться и не убить больного ненароком. Древние греки первыми изобрели самый распространенный способ обезболивания до изобретения анестезии. Они накачивали больного спиртным — в пьяном состоянии боль ощущается притупленно. Такой метод был популярен и на Руси. В Средние века распространилось использование растительных наркотиков. Из них либо готовили настои, которые больной выпивал, либо растение поджигали — и пациент дышал дымом. Коренные индейцы для тех же целей жевали листья конопли.

5. Параллельно с Томасом и Уорреном с анестезией экспериментировал выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов. Свое открытие обезболивающего воздействия эфира и хлороформа на организм он сделал немного позднее своих западных коллег, однако одним из первых протестировал эффективность наркоза в военных условиях. Николай Иванович участвовал в Кавказской войне и приспособил использование анестезирующих препаратов прямо на поле боя. Его изобретение применялось впоследствии и в мирной медицине, и в последующих войнах вплоть до Великой Отечественной.

Источник: kp.ru