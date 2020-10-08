Когда день автомобилиста в 2020 году? Традиции и история любимого праздника

В этот день принято поздравлять профессиональных автомобилистов. Причем виновники торжества получают поздравления не только от своих близких, но от начальства, политиков и местных чиновников.

Этот день задумывался как профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто считает себя автомобилистом

День работника автомобильного и городского транспорта - так звучит официальное название торжества, которое в народе известно как День автомобилиста (или шофера). Как понятно из названия, главными героями этого дня являются профессиональные водители - люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси и т.д. Кроме того, принято поздравлять и всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

Цель этого торжества - показать важность автотранспорта в экономике страны, отдать дань уважения всем работникам данной отрасли, ведь они делают нашу повседневную жизнь удобнее и проще.

Между тем в настоящее время праздник уже не несет своего первоначального значения, так как теперь его считают своим не только профессиональные водители, но и любители (одним словом, все, у кого есть машина).

Что касается даты празднования, то водители отмечают свой праздник в воскресенье четвертой недели октября. В 2020 году торжество выпадает на 25-е число.

История

Идея чествовать автомобилистов родилась еще в СССР. И кстати, тогда же она и была реализована. Так, в 1976 году президиум Верховного Совета (ВС) Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта»: этот документ стал ответом на обращение граждан, в котором те выразили сожаления по поводу отсутствия у советских шоферов своего профессионального торжества.

А в 1980 году был подписан другой указ «О праздничных и памятных днях». Речь в нем шла в том числе и об учрежденном за четыре года до этого торжестве: новым документом оно переименовывалось в «День автомобилиста».

Кстати, в качестве даты празднования сразу был выбран последний день четвертой недели октября. И в 1980 году (да и в дальнейшем) ее изменять не стали.

Стоит отметить, что праздник пользовался большой популярностью в СССР. Однако не забыли про торжество и после распада союза: народ продолжат чествовать профессиональных водителей в конце второго осеннего месяца.

А в 1996 году российские власти решили объединить Дни автомобилиста и дорожника, то есть тех, кто ездит по дорогам, и тех, кто отвечает за состояние этих дорог. Таким образом, в РФ появился «День работников автотранспорта и дорожного хозяйства».

Спустя четыре года стало понятно, что идея была не очень удачной. В результате в 2000 году президент нашей страны подписал указ о разделении торжеств: дорожникам отдали третье октябрьское воскресенье, а автомобилистам оставили четвертое.

Но и на этом история не заканчивается. Ибо в 2012 году шоферов вновь решают с кем-нибудь объединить - на этот раз с сотрудниками городского общественного транспорта. Именно тогда и был учрежден «День работника автомобильного и городского транспорта», который в нашей стране отмечают до сих пор, однако называют по-прежнему - Днем автомобилиста.

Традиции

В этот день принято поздравлять профессиональных автомобилистов. Причем виновники торжества получают поздравления не только от своих близких, но от начальства, политиков и местных чиновников.

А в транспортных, грузовых и пассажирских компаниях празднику уделяется особое внимание. В частности, там организуются концерты, а руководство вручает лучшим сотрудникам премии, почетные грамоты и дипломы.

Но так как праздник уже давно стал народным, то и торжества по его случаю приобрели такой же характер. Так, в конце октября во многих российских городах обычно проводятся парады ретро-автомобилей, автопробеги и различные конкурсы (например, на лучший авто-тюнинг и оснащение машины). А там, где есть возможность, организуются гонки и скоростные заезды.

Помимо этого в День шофера устраиваются многочисленные выставки, на которых всех желающих знакомят с машинами, их устройством и принципами работы, а также историей автопрома.

Источник: kp.ru