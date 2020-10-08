Красивые поздравления с днем ангела Сергея 8 октября 2020 года

Сергей, поздравляю тебя. Желаю, чтобы сила твоей воли и твоих желаний всегда превалировала над любыми внешними условиями. Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки. Поздравляю и надеюсь, что все твои мечты сбудутся.
Сергей, поздравляю тебя с твоим днем рождения и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это самое главное для каждого человека.
В Древнем Риме слово «Сергиус» означало «высокочтимый». Так что можно считать, что по сути ты — аристократ. Так что желаю тебе, Сережа, быть одновременно и чтимым, и аристократичным, но не забывать при этом и о простых людях, вроде нас. С Днём Рождения!
У нашего Сергея
Сегодня день рожденья,
Мы заварим кофеёк
И напишем поздравок —
Пусть у нашего Серёжи
Будет дом большой, хороший,
И красавица жена,
А, быть может, не одна,
День за днем — все лучше, краше,
Ребятишек полон дом,
И друзей побольше в нем!
Сергей, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надёжных и верных, крепкого здоровья и яркого тёплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!
С праздником тебя, Сергей!
Жизнь пусть будет веселей,
Ярких красок для души,
Будь же добрым и люби,
Свою сказку сотвори.
Освещай другим сердца,
Будь умнее мудреца!
Пусть помогут небеса,
И пусть крепнут телеса,
Ты здоровье не теряй,
С праздником тебя, Сергей,
Сил, эмоций не жалей
На веселье, на работу,
Не ссылайся на заботы.
Круто пусть тебе живется,
Пусть все в жизни удается,
Никогда не вешай нос,
Что же я могу исправить?
От сомнения избавить
Нужно душу, сердце, ум
И тогда все будет «cool».
Сергей, в твою честь поздравления,
Будь смелым, успешным всегда,
И пусть озарятся везением
О чём пожелаешь — исполнится,
Любовь не остынет вовек,
Добро возвратится всё сторицей,
И счастье накроет, как снег!
Сегодня безпрепятственно
Я пожелаю счастья,
Ни суеты, ни сложностей,
Пусть будешь ты, Сергей, богат,
Здоров и с головою,
Фортуна, близкие друзья
Всегда рядом с тобою.
Тебя найти нельзя дороже,
Надежный друг, хороший сын.
Таких людей, как ты, Сережа,
Достигнешь высших ты побед,
Ведь силы духа — не отнять,
Ты знаешь, счастья есть секрет —
Не стоит в жизни унывать!
Источник: pozdravok.ru