07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Красивые поздравления с днем ангела Сергея 8 октября 2020 года

02:47 08.10.2020 Фото: pxhere.com
0

В Древнем Риме слово «Сергиус» означало «высокочтимый».

% name% title
Поздравления с днем Сергея

Сергей, поздравляю тебя. Желаю, чтобы сила твоей воли и твоих желаний всегда превалировала над любыми внешними условиями. Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки. Поздравляю и надеюсь, что все твои мечты сбудутся.

Сергей, поздравляю тебя с твоим днем рождения и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это самое главное для каждого человека.

В Древнем Риме слово «Сергиус» означало «высокочтимый». Так что можно считать, что по сути ты — аристократ. Так что желаю тебе, Сережа, быть одновременно и чтимым, и аристократичным, но не забывать при этом и о простых людях, вроде нас. С Днём Рождения!

У нашего Сергея
Сегодня день рожденья,
Мы заварим кофеёк
И напишем поздравок —
Пусть у нашего Серёжи
Будет дом большой, хороший,
И красавица жена,
А, быть может, не одна,

Жизнь пусть будет полной чашей,
День за днем — все лучше, краше,
Ребятишек полон дом,
И друзей побольше в нем!

Сергей, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надёжных и верных, крепкого здоровья и яркого тёплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

С праздником тебя, Сергей!
Жизнь пусть будет веселей,
Ярких красок для души,

Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,
Свою сказку сотвори.
Освещай другим сердца,
Будь умнее мудреца!

Пусть помогут небеса,
И пусть крепнут телеса,
Ты здоровье не теряй,

Близких ты не забывай!

С праздником тебя, Сергей,
Сил, эмоций не жалей
На веселье, на работу,
Не ссылайся на заботы.

Круто пусть тебе живется,
Пусть все в жизни удается,
Никогда не вешай нос,

Ты поставь себе вопрос.

Что же я могу исправить?
От сомнения избавить
Нужно душу, сердце, ум
И тогда все будет «cool».

Сергей, в твою честь поздравления,
Будь смелым, успешным всегда,
И пусть озарятся везением

Твои золотые года!

О чём пожелаешь — исполнится,
Любовь не остынет вовек,
Добро возвратится всё сторицей,
И счастье накроет, как снег!

Сегодня безпрепятственно
Я пожелаю счастья,
Ни суеты, ни сложностей,

Ни горя, ни ненастья.

Пусть будешь ты, Сергей, богат,
Здоров и с головою,
Фортуна, близкие друзья
Всегда рядом с тобою.

Тебя найти нельзя дороже,
Надежный друг, хороший сын.
Таких людей, как ты, Сережа,

На свете нет. Такой — один.

Достигнешь высших ты побед,
Ведь силы духа — не отнять,
Ты знаешь, счастья есть секрет —
Не стоит в жизни унывать!

Источник: pozdravok.ru

день ангела день Сергея мужское имя поздравления праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем всех Сергеев и желаем долгих лет жизни!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красивые поздравления с днем ангела Сергея 8 октября 2020 года
02:47 08-10-2020
Красивые поздравления с днем ангела Сергея 8 октября 2020 года
Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах
00:45 08-10-2020
Теплые поздравления с Днем Сергия Радонежского 8 октября 2020 года в стихах
Какой сегодня церковный праздник? Кого православные почитают 8 октября 2020 года
00:30 08-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Кого православные почитают 8 октября 2020 года
8 октября - Всемирный день зрения: Красивые поздравления в праздник
00:12 08-10-2020
8 октября - Всемирный день зрения: Красивые поздравления в праздник
Астропрогноз на четверг 8 октября 2020 года: Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность
00:09 08-10-2020
Астропрогноз на четверг 8 октября 2020 года: Тельцам спрогнозирована неожиданная приятность
БердскНож в голову: Раненого увезла "скорая" в горбольницу Бердска
22:19 07-10-2020
Нож в голову: Раненого увезла
Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин
22:08 07-10-2020
Льготный кредит до 1 млн рублей разрешил брать самозанятым Мишустин
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики
21:57 07-10-2020
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области, рассказали статистики
Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин
21:38 07-10-2020
Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин
Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию
21:29 07-10-2020
Чубайс заразился COVID-19: кашляет и перешел на самоизоляцию