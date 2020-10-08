Красивые поздравления с днем ангела Сергея 8 октября 2020 года

Поздравления с днем Сергея

Сергей, поздравляю тебя. Желаю, чтобы сила твоей воли и твоих желаний всегда превалировала над любыми внешними условиями. Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки. Поздравляю и надеюсь, что все твои мечты сбудутся.

Сергей, поздравляю тебя с твоим днем рождения и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это самое главное для каждого человека.

В Древнем Риме слово «Сергиус» означало «высокочтимый». Так что можно считать, что по сути ты — аристократ. Так что желаю тебе, Сережа, быть одновременно и чтимым, и аристократичным, но не забывать при этом и о простых людях, вроде нас. С Днём Рождения!

У нашего Сергея

Сегодня день рожденья,

Мы заварим кофеёк

И напишем поздравок —

Пусть у нашего Серёжи

Будет дом большой, хороший,

И красавица жена,

А, быть может, не одна,



Жизнь пусть будет полной чашей,День за днем — все лучше, краше,Ребятишек полон дом,И друзей побольше в нем!

Сергей, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надёжных и верных, крепкого здоровья и яркого тёплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

С праздником тебя, Сергей!

Жизнь пусть будет веселей,

Ярких красок для души,



Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,

Свою сказку сотвори.

Освещай другим сердца,

Будь умнее мудреца!

Пусть помогут небеса,

И пусть крепнут телеса,

Ты здоровье не теряй,



Близких ты не забывай!

С праздником тебя, Сергей,

Сил, эмоций не жалей

На веселье, на работу,

Не ссылайся на заботы.

Круто пусть тебе живется,

Пусть все в жизни удается,

Никогда не вешай нос,



Ты поставь себе вопрос.

Что же я могу исправить?

От сомнения избавить

Нужно душу, сердце, ум

И тогда все будет «cool».

Сергей, в твою честь поздравления,

Будь смелым, успешным всегда,

И пусть озарятся везением



Твои золотые года!

О чём пожелаешь — исполнится,

Любовь не остынет вовек,

Добро возвратится всё сторицей,

И счастье накроет, как снег!

Сегодня безпрепятственно

Я пожелаю счастья,

Ни суеты, ни сложностей,



Ни горя, ни ненастья.

Пусть будешь ты, Сергей, богат,

Здоров и с головою,

Фортуна, близкие друзья

Всегда рядом с тобою.

Тебя найти нельзя дороже,

Надежный друг, хороший сын.

Таких людей, как ты, Сережа,



На свете нет. Такой — один.

Достигнешь высших ты побед,

Ведь силы духа — не отнять,

Ты знаешь, счастья есть секрет —

Не стоит в жизни унывать!

Источник: pozdravok.ru