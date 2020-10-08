8 октября - Всемирный день зрения: Красивые поздравления в праздник

Всемирная организация здравоохранения не только стала инициатором праздника, но и проводит специальную программу «Зрение 2020: Право на зрение», имеющую глобальные масштабы.

Ежегодно во второй четверг октября мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты и нарушений зрения

Ежегодно во второй четверг октября мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты и нарушений зрения. Эта дата официально признана Всемирным днём зрения.

Всемирная организация здравоохранения не только стала инициатором праздника, но и проводит специальную программу «Зрение 2020: Право на зрение», имеющую глобальные масштабы. Задачами программы является снижение частоты глазных заболеваний (в частности катаракты, которая с каждым годом «молодеет»), профилактика нарушений зрения, помощь и реабилитация для слепых и слабовидящих, обеспечение нуждающихся оптикой.

В этот день организуются различные мероприятия, направленные на полное и доступное информирование общества о проблеме, просвещение о методах и мерах предупреждения её дальнейшего развития, а также благотворительные диагностические и другие акции.

Видеть мир — большая радость,

Он прекрасен — это факт.

Глаз поможет оценить нам,

Солнце, небо и закат.

Я, друзья, вас призываю

Счастья зрения ценить.

И в здоровье свое око

Обязательно хранить.

В день всемирный зрения

Пусть будет ясен взгляд.

И краскам ярким, радужным

Пусть глаз твой будет рад.

Следите за здоровьем

Своих прекрасных глаз.

Пусть взор ваш будет ясен

Сверкает, как алмаз.

Мы в День зрения всемирный,

От души хотим желать

Зорко все проблемы видеть,

И успешно их решать.

Только счастье и здоровье,

Чтоб встречалось на пути,

Ну, а прочие преграды,

Только с блеском обойти.

Зрение — такая штука,

Нужно всем его беречь,

Чтоб не проглядеть по жизни

Вам заветных ваших встреч.

В день зрения я вам желаю

За оком пристально следить,

Беречь от пыли, вспышек ярких,

К врачу любимому ходить.

Желаю видеть в ярком цвете

Все то, что окружает вас.

Пускай сияет только счастьем

Здоровый ваш, лукавый глаз.

Божий дар, способность, чувство —

Зренье можно так назвать,

Без него жить очень сложно,

Нам нельзя его терять,



И в день зрения всемирныйПризываем всех людей:Вы глаза поберегите,Будет жизнь ваша светлей!

Во Всемирный день зрения

Желаем здоровья, везения,

Радости, любви и счастья,

Сил, добра и друзей участия!

Пусть души ваши будут светлы,

Воплотятся мысли и мечты,

Стезю свою пусть каждый найдет,

Гармонию и смысл обретет!

Зоркий, чёткий, острый взгляд —

Каждый будет ему рад,

Вам желаю видеть ясно,

И глаза пусть не болят.

И в День зрения Всемирный

Пожелаю бед не знать,

К окулистам в кабинеты

Никогда вам не стоять!

День сегодня необычный,

Несомненно, важный.

Его должен почитать

В этом мире каждый.

Радость видеть нам дана,

Так оценим это.

Будем зрение беречь,

И внимать советам.

Прекрасно небо в облаках,

Прекрасны звезды в небесах,

Прекрасно поле все в цветах,

Улыбка на твоих губах!

Все это нам с тобой дано,

Зовется зрением оно,

Пусть радуют вокруг цвета

И зрение — на все лета!

Всё желаю видеть чётко,

Исключительно, на пять,

Белке, что сидит далёко,

В глаз отлично попадать!

Кушай спелую чернику,

Чтобы зренье улучшать,

И причины не возникнут —

К офтальмологу бежать!

Источник: pozdravok.ru