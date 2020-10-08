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Здоровье / Общество

8 октября - Всемирный день зрения: Красивые поздравления в праздник

00:12 08.10.2020 Фото: pxhere.com
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Всемирная организация здравоохранения не только стала инициатором праздника, но и проводит специальную программу «Зрение 2020: Право на зрение», имеющую глобальные масштабы.

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Ежегодно во второй четверг октября мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты и нарушений зрения

Ежегодно во второй четверг октября мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты и нарушений зрения. Эта дата официально признана Всемирным днём зрения.

Всемирная организация здравоохранения не только стала инициатором праздника, но и проводит специальную программу «Зрение 2020: Право на зрение», имеющую глобальные масштабы. Задачами программы является снижение частоты глазных заболеваний (в частности катаракты, которая с каждым годом «молодеет»), профилактика нарушений зрения, помощь и реабилитация для слепых и слабовидящих, обеспечение нуждающихся оптикой.

В этот день организуются различные мероприятия, направленные на полное и доступное информирование общества о проблеме, просвещение о методах и мерах предупреждения её дальнейшего развития, а также благотворительные диагностические и другие акции.

Видеть мир — большая радость,
Он прекрасен — это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.

Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.

В день всемирный зрения
Пусть будет ясен взгляд.
И краскам ярким, радужным
Пусть глаз твой будет рад.

Следите за здоровьем
Своих прекрасных глаз.
Пусть взор ваш будет ясен
Сверкает, как алмаз.

Мы в День зрения всемирный,
От души хотим желать
Зорко все проблемы видеть,
И успешно их решать.

Только счастье и здоровье,
Чтоб встречалось на пути,
Ну, а прочие преграды,
Только с блеском обойти.

Зрение — такая штука,
Нужно всем его беречь,
Чтоб не проглядеть по жизни
Вам заветных ваших встреч.

В день зрения я вам желаю
За оком пристально следить,
Беречь от пыли, вспышек ярких,
К врачу любимому ходить.

Желаю видеть в ярком цвете
Все то, что окружает вас.
Пускай сияет только счастьем
Здоровый ваш, лукавый глаз.

Божий дар, способность, чувство —
Зренье можно так назвать,
Без него жить очень сложно,
Нам нельзя его терять,

И в день зрения всемирный
Призываем всех людей:
Вы глаза поберегите,
Будет жизнь ваша светлей!

Во Всемирный день зрения
Желаем здоровья, везения,
Радости, любви и счастья,
Сил, добра и друзей участия!

Пусть души ваши будут светлы,
Воплотятся мысли и мечты,
Стезю свою пусть каждый найдет,
Гармонию и смысл обретет!

Зоркий, чёткий, острый взгляд —
Каждый будет ему рад,
Вам желаю видеть ясно,
И глаза пусть не болят.

И в День зрения Всемирный
Пожелаю бед не знать,
К окулистам в кабинеты
Никогда вам не стоять!

День сегодня необычный,
Несомненно, важный.
Его должен почитать
В этом мире каждый.

Радость видеть нам дана,
Так оценим это.
Будем зрение беречь,
И внимать советам.

Прекрасно небо в облаках,
Прекрасны звезды в небесах,
Прекрасно поле все в цветах,
Улыбка на твоих губах!

Все это нам с тобой дано,
Зовется зрением оно,
Пусть радуют вокруг цвета
И зрение — на все лета!

Всё желаю видеть чётко,
Исключительно, на пять,
Белке, что сидит далёко,
В глаз отлично попадать!

Кушай спелую чернику,
Чтобы зренье улучшать,
И причины не возникнут —
К офтальмологу бежать!

Источник: pozdravok.ru

8 октября Всемирный день зрения 2020 поздравления праздник
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