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Гороскопы / Общество

Астропрогноз от Павла Глобы на 8 октября 2020: Водолею нельзя ругаться, Стрелец очень продуктивен на работе

07:51 08.10.2020 Фото: pixabay
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Павел Глоба на 8 октября 2020 года предвидит день, в который очень опасно в ступать в споры, а также не стоит себя перегружать работой и чрезмерными эмоциями. Причем астролог не рекомендует даже слишком сильные положительные эмоции, не говоря уж об отрицательных.

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Больше доверяйте своей интуиции

Овен

Овны будут сегодня весьма энергичны. Очень важно найти этой энергии конструктивное применение. Главное – ни с кем не вступайте спор.

Телец

У Тельцов сейчас наступила благоприятная пора жизни, однако сегодня вы можете почувствовать сильную усталость от работы. Вам необходимо срочно отдохнуть.

Близнецы

У Близнецов сегодня будет очень много работы. Вам придется мобилизовать все свои ресурсы, чтобы справиться с заданиями, которые вы сами перед собой поставили.

Рак

Раки, на вас может навалиться куча дел, которая угрожает парализовать вас на целый день. Уже с утра начинайте немного отбиваться от лишней работы.

Лев

Львы сегодня могут отправиться в дорогу, возможно небольшую. Вам следует быть предельно внимательными, чтобы по пути не случилось никакой беды.

Дева

Девам нужно обратить внимание на свое здоровье. Возможно, сегодня организм подаст вам сигнал, что ему нужен щадящий режим. Не стоит его игнорировать.

Весы

У Весов нынешний день может оказаться неплохим для начала новых деловых отношений и подписания важных контрактов. Больше доверяйте своей интуиции.

Скорпион

Скорпионы сегодня сполна могут раскрыть свои способности к убеждению и склонить на свою сторону нужных людей. Используйте этот дар только во благо себе и людям.

Стрелец

Стрельцы сегодня будут чрезвычайно продуктивны.  Можно сказать, что на работе вы буквально порвете всех своей производительностью. Ждите поощрения от руководства.

Козерог

У Козерогов – хороший день для налаживания личных отношений. Если вы с кем-то были в ссоре, сегодня сможете помириться.  Есть также вероятность преуспеть в амурных делах.

Водолей

Водолеи, из-за внезапного приступа сквернословия, сегодня могут лишиться лучших друзей. Поэтому астролог советует вам в этот день до минимума сократить общение.

Рыбы

У Рыб сегодня будет прекрасный случай исправить ситуацию, сложившуюся в личной жизни. Звезды дают вам возможность наладить устойчивые отношения.

Источник: today

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