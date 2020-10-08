Сроки и сорта посадки озимого чеснока осенью 2020 года

Одним из самых морозоустойчивых сортов озимого чеснока считается «Спас». Помимо этого, многие граждане Российской Федерации сообщают о том, что этот вид растения хорошо храниться.

Издавна граждане Российской Федерации начинали заниматься посадкой озимого чеснока в осеннее время

Граждане Российской Федерации, занимающиеся уходом за огородом, в конце сентября каждого года начинают интересоваться тем, как правильно сажать озимый чеснок, а также когда данные работы наиболее выгодно проводить. Отмечается, что в осеннее время для посева данной культуры стоит выбирать определённое время и условия, которые будут благоприятно влиять на развитие ростков.

Сроки и условия посадки озимого чеснока осенью

Издавна граждане Российской Федерации начинали заниматься посадкой озимого чеснока в осеннее время. Считается, что правильный подбор времени, а также условий посева данного культурного растения позволит ему подготовиться к сильным морозам, во время которых чеснок уже будет способен противостоять холоду.

Согласно официальной информации, самой благоприятной температурой почвы для посадки озимого чеснока является +15°C. Исходя из данных показателей, заниматься выращиванием данного культурного растения жителям Российской Федерации нужно или в последних числах сентября, или в середине октября, после окончательного похолодания.

Отмечается, что гражданам Российской Федерации при наступлении подходящей для посадки озимого чеснока температуры не стоит медлить. Ведь в случае позднего проведения работ растения не успеют подготовиться к морозам и впоследствии погибнут.

Официальные правила посадки озимого чеснока в осеннее время гласят, что высаживать растения нужно на разном расстоянии и глубине. Так можно избежать гибели всего урожая. Так, один ряд чеснока стоит сажать на глубину в 4 см от поверхности грядки, а второй – на глубину в 8 см.

Гражданам Российской Федерации также стоит обращать внимание на то, в каком месте будет расти озимый чеснок. Так, после лука и земляники плоды могут погибнуть, так как они имеют схожие болезни и вредителей. Сажать чеснок лучше туда, где ранее произрастали бобовые культуры, огурцы, капуста или же томаты.

Правила ухода за озимым чесноком после его посадки

Гражданам Российской Федерации озимый чеснок знаком как то растение, которое является довольно неприхотливым. Оно не нуждается в тщательном уходе сразу после посадки. Начинать заниматься какими-либо работами после высадки чеснока осенью нужно будет только через половину года, в апреле.

Отмечается, что в первое время уход за озимым чесноком заключается в тщательном рыхлении. Так, в весеннее время, сразу после высыхания грядок, их нужно разбить с помощью инструментов. Таким образом, к чесноку будет поступать необходимый ему кислород.

Жители Российской Федерации в скором времени после рыхления почвы начинают подкармливать чеснок. Только после этого специалисты рекомендуют заниматься его поливом. Так, грядки нуждаются в дополнительной влаге лишь в мае и июне каждого года. Частота полива зависит от погодных условий.

Известно, что в жаркое время года озимый чеснок нуждается в поливе 2 раза в неделю. В случае если погода прохладная, и при этом сухая, поливать грядки нужно лишь 1 раз за каждые 7 дней. Если же летом идут дожди, поливать озимый чеснок вообще не нужно во избежание дальнейшего гниения.

Сорта озимого чеснока, подходящие для посадки осенью 2020 года

Граждане Российской Федерации, впервые начавшие заниматься посадкой растений в огороде, довольно часто сталкиваются с большим выбором разных сортов озимого чеснока. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Сорт «Любаша» отличается от других видов озимого чеснока своим сильно острым вкусом. В каждой луковице бывает около 7 зубков чеснока, цвет которых является в некоторой степени синим. Этот сорт растения способен противостоять засухе, а также хорошо хранится.

Отмечается, что многие граждане Российской Федерации в качестве озимого чеснока для посадки в осеннее время выбирают сорт «Подмосковный». Он также отличается своим острым вкусом, а также довольно крупными размерами зубчиков. Многие граждане также сообщают, что он устойчив к многим видам заболеваний, а также способен выдерживать нападения вредителей.

Одним из самых морозоустойчивых сортов озимого чеснока считается «Спас». Помимо этого, многие граждане Российской Федерации сообщают о том, что этот вид растения хорошо храниться. Из-за этого его сажают в государстве наиболее часто.

Источник: 1rre.ru