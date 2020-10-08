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Как поставят прививку пожилым россиянам от COVID-19, рассказал Александр Гинцбург

08:45 08.10.2020 Фото: pixabay
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Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в Москве 7 сентября, а 9-го были привиты первые добровольцы.

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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19

У пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации могут вырабатываться хуже, чем у молодых, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Из общих соображений не должно быть (иных нежелательных реакций. — Прим. ред.). Единственное, что возможно, они менее хорошо будут отвечать на вакцинацию, потому что иммунная система не так хорошо реагирует, а в плане побочных эффектов вряд ли будут какие-то другие. Хотя надо дождаться окончания исследования", — сказал он.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в Москве 7 сентября, а 9-го были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины. В исследовании принимают участие и пожилые люди.

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