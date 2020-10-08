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Что строго запрещено в день Сергея Капустника 8 октября 2020 года и что делать можно. Приметы дня

08:02 08.10.2020 Фото: Википедия
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8 октября в России отмечается праздник Сергея Капустника или Курятника. Он приурочен ко Дню памяти преподобного Сергия Радонежского. На Руси этот день величали Капустником или Курятником. Данные названия пошли от главных традиций праздника — квасить капусту и ощипывать кур.

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На Руси Сергия Радонежского величали покровителем кур

Чем можно заниматься

На Руси Сергия Радонежского величали покровителем кур. Почему ему выпала такая «честь» никто не знает. Данная тайна канула в лету вместе с предками. Обычно в День памяти святого люди готовили кур на продажу, а также занимались закваской капусты. К овощу относились с уважением, ведь он не только кормил семью, но и помогал избавиться от различных заболеваний.

Капусту всегда квасили на зиму в бочках, ведь это было главное блюдо на каждом столе во время праздников. Бочки для соления готовили заблаговременно и тщательно. Ее трижды мыли и окуривали травами. В некоторых регионах бочку даже парили с ветками можжевельника. Такой способ дезинфекции помогал солениям не браться плесенью.

Опытные хозяйки старались квасить капусту еще до того, как наступят первые заморозки, иначе потом она закиснет и не будет годной для употребления.

Что делать нельзя

В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.

Категорически нельзя отказывать кому-либо в помощи, ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить.

Не следует быть грязным и неопрятным. В этот день нужно особенно тщательно следить за чистотой тела и порядком в доме.

Не нужно поднимать с земли найденные деньги или вещи. Если в этот день поднять с земли чужие вещи, можно накликать на себя беду.

Приметы на 8 августа 2020 года

% name% titleВ День Сергея Капустника всегда судили о предстоящей зиме. Считалось, какая погода будет 8 октября, такой будет и следующие три недели:

  • в праздник выпал снег — настоящая зима наступит 21 ноября;
  • снег выпал на мокрую землю — к холодной зиме;
  • первый снег оказался сухим — в следующем году будет жаркое лето.

Согласно народным приметам, человек, родившийся в праздник Сергея Капустника, является хорошим хозяином и любит сидеть дома. От порчи и сглаза ему поможет защититься яшма.

Источник: izvmor

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