Что строго запрещено в день Сергея Капустника 8 октября 2020 года и что делать можно. Приметы дня

Чем можно заниматься

На Руси Сергия Радонежского величали покровителем кур. Почему ему выпала такая «честь» никто не знает. Данная тайна канула в лету вместе с предками. Обычно в День памяти святого люди готовили кур на продажу, а также занимались закваской капусты. К овощу относились с уважением, ведь он не только кормил семью, но и помогал избавиться от различных заболеваний.

Капусту всегда квасили на зиму в бочках, ведь это было главное блюдо на каждом столе во время праздников. Бочки для соления готовили заблаговременно и тщательно. Ее трижды мыли и окуривали травами. В некоторых регионах бочку даже парили с ветками можжевельника. Такой способ дезинфекции помогал солениям не браться плесенью.

Опытные хозяйки старались квасить капусту еще до того, как наступят первые заморозки, иначе потом она закиснет и не будет годной для употребления.