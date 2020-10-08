Что строго запрещено в день Сергея Капустника 8 октября 2020 года и что делать можно. Приметы дня

Чем можно заниматься
На Руси Сергия Радонежского величали покровителем кур. Почему ему выпала такая «честь» никто не знает. Данная тайна канула в лету вместе с предками. Обычно в День памяти святого люди готовили кур на продажу, а также занимались закваской капусты. К овощу относились с уважением, ведь он не только кормил семью, но и помогал избавиться от различных заболеваний.
Капусту всегда квасили на зиму в бочках, ведь это было главное блюдо на каждом столе во время праздников. Бочки для соления готовили заблаговременно и тщательно. Ее трижды мыли и окуривали травами. В некоторых регионах бочку даже парили с ветками можжевельника. Такой способ дезинфекции помогал солениям не браться плесенью.
Опытные хозяйки старались квасить капусту еще до того, как наступят первые заморозки, иначе потом она закиснет и не будет годной для употребления.
Что делать нельзя
В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.
Категорически нельзя отказывать кому-либо в помощи, ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить.
Не следует быть грязным и неопрятным. В этот день нужно особенно тщательно следить за чистотой тела и порядком в доме.
Не нужно поднимать с земли найденные деньги или вещи. Если в этот день поднять с земли чужие вещи, можно накликать на себя беду.
Приметы на 8 августа 2020 года
В День Сергея Капустника всегда судили о предстоящей зиме. Считалось, какая погода будет 8 октября, такой будет и следующие три недели:
- в праздник выпал снег — настоящая зима наступит 21 ноября;
- снег выпал на мокрую землю — к холодной зиме;
- первый снег оказался сухим — в следующем году будет жаркое лето.
Согласно народным приметам, человек, родившийся в праздник Сергея Капустника, является хорошим хозяином и любит сидеть дома. От порчи и сглаза ему поможет защититься яшма.
Источник: izvmor