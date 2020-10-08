Намерена добиваться санкций для России из-за отравления Навального Франция

На территории России было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с применением военного нервно-паралитического агента, говорится на сайте дипломатии Франции.

Алексей Навальный лечился в клинике Шарите

Франция и Германия вновь заявляют о своем твердом осуждении отравления г-на Алексея Навального, которое произошло на территории России, с помощью военного нервно-паралитического агента, принадлежащего семье «Новичок», разработанного Россией. Вчера Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты анализов, проведенных нашими двумя странами, сообщает сайт дипломатии Франции.

Как мы имели возможность указать в совместном коммюнике от 4 сентября, эта ужасная попытка убийства представляет собой нападение на элементарные принципы демократии и политического плюрализма. Это также шокирующее новое применение химического оружия, спустя два года после того, как Россия применила такое оружие на британской земле в Солсбери 4 марта 2018 года.

На территории России было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с применением военного нервно-паралитического агента, разработанного Россией.

В этих условиях Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства этого преступления и на тех, кто его совершил. Россия пока не предоставила убедительных объяснений. Мы считаем в этом контексте, что нет другого правдоподобного объяснения отравления г-на Навального, кроме ответственности и причастности России.

Делая все выводы из этого наблюдения, Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях. Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и это нарушение международных стандартов из-за их официальных функций, а также на лица, участвующие в программе Новичок.

Франция и Германия продолжают поддерживать контакты со своими партнерами относительно дальнейших действий, которые необходимо рассмотреть в ответ на это нарушение Международной конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

Франция и Германия вновь выражают г-ну Навальному и его родственникам всю свою солидарность и желают скорейшего выздоровления.