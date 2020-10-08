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Уходит со сцены писатель-сатирик Михаил Жванецкий

09:00 08.10.2020 Фото: Википедия
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"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Стареть нужно дома", - рассказал представитель артиста.

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Жванецкий уходит со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.
"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", - рассказал собеседник агентства.
По словам Сташкевича, информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. "За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", - добавил он.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий 6 марта отметил 86-летие. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.

Источник: РИА Новости

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