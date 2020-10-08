Смертельное ДТП: Вылетел на встречку и врезался в грузовик MAN водитель "Газели" на трассе под Новосибирском

В результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте ДТП.

ДТП произошло 7 октября

7 октября в 23.30 в Тогучинском районе на 139 км автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» 46-летний водитель автомобиля «Газель», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.