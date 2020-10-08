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Смертельное ДТП: Вылетел на встречку и врезался в грузовик MAN водитель "Газели" на трассе под Новосибирском

08:53 08.10.2020 Фото: pixabay
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В результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте ДТП.

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ДТП произошло 7 октября

7 октября в 23.30 в Тогучинском районе на 139 км автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» 46-летний водитель автомобиля «Газель», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

авария ДТП смерть
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